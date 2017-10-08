Битва за сову и "Своя игра" в Сухуме

В Сухуме прошел VII Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм. В рамках чемпионата были проведены игры "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и "Своя игра".

Анжелика Бения, Sputnik.

С 7 по 8 октября в Сухуме проходил VII чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм. Для фанатов интеллектуального досуга это по-настоящему долгожданное событие.

"Своя игра" — сюрприз чемпионата

Сыгранная в Сухуме абхазскими знатоками "Своя игра" не сильно отличалась от телевизионной версии. Суть известной многим игры — три игрока отвечают на вопросы разной стоимости, цель игры – набрать как можно больше очков. Естественные науки, всемирная литература, культура, экономика, религия и так далее – вопросы "Своей игры" были сгруппированы по самым разным тематикам.

Победитель "Своей игры" Аслан Зантария отметил, что участие в интеллектуальных играх помогает ему "проверить свою базу знаний". По его словам, в отличие от "Своей игры", "в ЧГК важны не столько чистые знания и эрудиция, сколько ассоциативное мышление и логика". Зантария не новичок чемпионата. На вопрос, почему играет, знаток отвечает очень скромно: "Участие тешит эго".

"Здесь ты встречаешься с интересной молодежью. Тебе мало знаний. В кои-то веки не жалею, что развлекался чтением. Багаж знаний, который казался бесполезным, пригодился. Раньше часто смотрел "Свою игру". Нравилось, когда отвечал правильно, а Анатолий Вассерман (журналист, известный знаток "Своей игры", – ред.) ошибался", – сказал Аслан Зантария.

Один из молодых интеллектуалов чемпионата, 16-летний Леон Чкадуа занял второе место в "Своей игре". Чкадуа игрок самой молодой команды "Nuts" из Очамчыры, завоевавшей третье место в игре "Что? Где? Когда?". Леон признался, что впервые участвует в таком серьезном чемпионате.

"Раньше участвовал только в тренировочных играх. Для меня это большая мотивация продолжать играть, знать больше. Много пробелов, но времени у нас полно, мы самая молодая команда. Все у нас впереди", – отметил Леон.

Битва за сову

В финальный день ЧГК принимало участие девять команд. По итогам чемпионата в общем зачете бессменным лидером стала команда "12 разгневанных мужчин". В молодежном зачете распределились места следующим образом: первое место завоевала "Команда Шредингера", второе место заняла команда "7 почек, ТАИС и Гоша", третье место досталось команде "Nuts".

Также в день фестиваля был отыгран "Брейн-ринг". Первое место в нем заняла команда "Субъективная реальность", второе место досталось команде "Друзья с детства", на третьем месте команда "День сурка".

Как и в телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", на обсуждение участникам давалась одна минута. Только свою версию нужно было говорить не вслух, а написать и сдать членам жюри. После этого звучал правильный ответ.

Игра была напряженной и захватывающей, эмоции зашкаливали и это не удивительно, ведь стать сильнейшим среди такого количества знатоков – задача не из легких.

© Sputnik. Владимир Бегунов Кочующая сова абхазских интеллектуалов

Новичками турнира по ЧГК была команда "Sputnik Абхазия" – информационный партнер чемпионата. Занять призовое место команде, к сожалению, не удалось.

У всех команд значительный опыт участия в интеллектуальных турнирах, отметил знаток команды "12 разгневанных мужчин" Леуан Лагулаа. "Разгневанные мужчины" играют уже 11 лет.

"Если раньше мы серьезно готовились к игре, то в последнее время мы относимся к ней легче. Это наше хобби. Собираемся только на турнирах. Жаль, что игра в Абхазии не так популярна, как хотелось бы. Большинство команд нам знакомо. Хотим, чтобы было больше новых лиц", – сказал Лагулаа.

Еще один "разгневанный" игрок Дмитрий Мушба признается, что игры ЧГК стали привычкой.

"Основная наша мотивация на чемпионате – выиграть ЧГК. Для нас это битва за сову. Переходящая сова разыгрывается уже четвертый год, она у нас уже была. С боем мы выиграли ее еще раз. Игра стала частью нашей жизни. Всем советую попробовать. Не всегда и не у всех получается собраться командой, но мы стараемся. Играли и за пределами Абхазии. Участвовали в турнирах во Владикавказе, в Геленджике, Санкт-Петербурге", – добавил Мушба.

По словам председателя интеллектуально-творческого клуба "ДЮНА" Аси Саносян, интеллектуальные игры с каждым годом в Абхазии становятся более популярными. По ее словам, в этом году заявок на участие в чемпионате было 24.

Поддержали VII Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм Абхазский фонд развития "Амшра", Сухумский дом юношества и международное информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.