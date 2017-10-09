Незваные гости: как победить мраморного клопа в домашних условиях

Зима близко, армии мраморных клопов в поисках тепла пытаются пробиться в жилье. О том, как бороться с вредителями в домашних условиях, читайте в материале корреспондента Sputnik Сарии Кварацхелия.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

В последние время жители Абхазии отмечают резкое увеличение популяции мраморных клопов в домах. Неприятные пришельцы пытаются проникнуть в помещение через все щели. Пугает даже не их присутствие, а их бессчетное количество.

Жители Абхазии недоумевают, откуда в их домах появилось такое большое количество "новоселов". Дело в том, что осенью в поисках зимовки насекомое пытается проникнуть в дома, квартиры и рабочие помещения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Герия о борьбе с мраморным клопом: только химией

Первое время на истребителя урожаев мало кто обращал внимание в быту. Их пытались давить, но неприятное и дурно пахнущее, в буквальном смысле, занятие не принесло ощутимого эффекта. Меньше их не становилось. И потому приходится придумывать более изощренные методы.

Помимо метода агронома из Адзюбжи, который сражается с вредителями, распрыскивая раствор воды и "Fairy", можно попробовать и другой — оказалось, что эти клопы неравнодушны к алкоголю. В бутылку наливаем немного чачи. Оставляем в эпицентре скопления насекомых. "Алкоголик" ныряет в бутылку, и назад пути уже нет.

Энтузиасты в интернете предлагают обрабатывать скопления клопов средством из полыни, раствором уксусной кислоты, керосином, скипидаром, горячим паром и просто кипятком.

Есть и те, кто атакует назойливых насекомых даже пылесосом.