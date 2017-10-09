Незваные гости: как победить мраморного клопа в домашних условиях

Сария Кварацхелия, Sputnik.
В последние время жители Абхазии отмечают резкое увеличение популяции мраморных клопов в домах. Неприятные пришельцы пытаются проникнуть в помещение через все щели. Пугает даже не их присутствие, а их бессчетное количество.
Жители Абхазии недоумевают, откуда в их домах появилось такое большое количество "новоселов". Дело в том, что осенью в поисках зимовки насекомое пытается проникнуть в дома, квартиры и рабочие помещения.
Первое время на истребителя урожаев мало кто обращал внимание в быту. Их пытались давить, но неприятное и дурно пахнущее, в буквальном смысле, занятие не принесло ощутимого эффекта. Меньше их не становилось. И потому приходится придумывать более изощренные методы.
Помимо метода агронома из Адзюбжи, который сражается с вредителями, распрыскивая раствор воды и "Fairy", можно попробовать и другой — оказалось, что эти клопы неравнодушны к алкоголю. В бутылку наливаем немного чачи. Оставляем в эпицентре скопления насекомых. "Алкоголик" ныряет в бутылку, и назад пути уже нет.
Энтузиасты в интернете предлагают обрабатывать скопления клопов средством из полыни, раствором уксусной кислоты, керосином, скипидаром, горячим паром и просто кипятком.
Есть и те, кто атакует назойливых насекомых даже пылесосом.