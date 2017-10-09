Назначен новый начальник ГАИ МВД Абхазии

Родик Базба указом министр внутренних дел Абхазии сменил на должности начальника управления ГАИ МВД Абхазии полковника милиции Наура Смыр.

СУХУМ 9 окт — Sputnik. Приказ о назначении полковника милиции Родика Базба начальником Управления ГАИ МВД Абхазии подписал вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Ранее Базба занимал должность начальника штаба МВД Абхазии.

На этой должности Базба сменил полковника милиции Наура Смыр, котором приказом министра назначили начальником милиции общественной безопасности МВД Абхазии. На Наура Смыр также возложено исполнение обязанностей заместителя министра внутренних дел Абхазии.

Базба Родик Викторович родился 13 апреля 1971 года в селе Аацы Гудаутского района, абхаз. Специальное звание — полковник милиции.

Смыр Наур Григорьевич родился 1 января 1966 года в селе Абгархук Гудаутского района. Специальное звание — полковник милиции.