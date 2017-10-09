18:12 09 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
МВД

Назначен новый начальник ГАИ МВД Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
29802

Родик Базба указом министр внутренних дел Абхазии сменил на должности начальника управления ГАИ МВД Абхазии полковника милиции Наура Смыр.

СУХУМ 9 окт — Sputnik. Приказ о назначении полковника милиции Родика Базба начальником Управления ГАИ МВД Абхазии подписал вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия, сообщается на сайте МВД Абхазии

Ранее Базба занимал должность начальника штаба МВД Абхазии.

На этой должности Базба сменил полковника милиции Наура Смыр, котором приказом министра назначили начальником милиции общественной безопасности МВД Абхазии. На  Наура Смыр также возложено исполнение обязанностей заместителя министра внутренних дел Абхазии.

Базба Родик Викторович родился 13 апреля 1971 года в селе Аацы Гудаутского района, абхаз. Специальное звание — полковник милиции.

Смыр Наур Григорьевич родился 1 января 1966 года  в селе Абгархук Гудаутского района. Специальное звание — полковник милиции.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Логотип телеканала Russia Today, архивное фото
    RT минус Казахстан

    Телеканал Russia Today, а также ряд иностранных каналов, включая Bloomberg, больше не будут транслироваться на территории Казахстана.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Я остаюсь!

    Президент Кыргызстана отменил визит в Сочи на встречу лидеров ЕАЭС и СНГ из-за угрозы массовых беспорядков на предстоящих выборах главы государства.

  • Главы Минобороны Беларуси и Азербайджана Андрей Равков и Закир Гасанов
    Оружейный визит

    Расширение взаимодействия в военно-технической сфере обсуждается в ходе визита в Беларусь министра обороны Азербайджана.

  • Московский Кремль
    Что в имени тебе моем?

    Владелец предприятия, выпускающего «Пельмени путинские», рассказал, какое отношение имеет к президенту Российской Федерации.

  • Судья выносит решение, архивное фото
    Отпустили с миром

    Российский пограничник Руслан Перегуда признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Литвы, но отпущен на свободу.

  • Символ НАТО в Брюсселе
    Приднестровский диалог

    НАТО попытается восстановить конструктивный диалог с Москвой после Парламентской ассамблеи альянса в Румынии, считают эксперты.

  • Сотрудник МЧС России, архивное фото
    Пусть меня научат

    МЧС России организовало пятидневные курсы для коллег из Таджикистана по теме «Войска гражданской обороны и использование сил и средств в мирное время».

  • Телефон
    Говорите, ну!

    АО «Узбектелеком» вдвое повышает стоимость минуты разговора для звонков в Россию, Беларусь, Молдову и на Украину.

  • Недвижимость
    Не жилец!

    По данным сразу нескольких бюро недвижимости, в сентябре в Таллинне не было куплено ни одной квартиры в новых домах.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздник урожая в Лыхны
Танцы и изящные тосты: праздник молодого вина в Лыхны
Вино, бык на вертеле и танцы: как прошел праздник молодого вина в Лыхны
Вино, бык на вертеле и танцы: как прошел праздник молодого вина в Лыхны
Виноград - польза и вред
Польза и вред винограда

Соцсети

Sputnikabkhazia