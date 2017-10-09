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Рождение

Денежный подарок за третьего: удачный демографический эксперимент в Абхазии

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В Абхазии
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Вот уже девять месяцев в Абхазии работает новый проект благотворительного демографического фонда "Азхара". За рождение третьего и каждого последующего ребенка семьям абхазов внебюджетный фонд выплачивает по 100 тысяч рублей.

Sputnik, Анжелика Бения.

Первые выплаты благотворительного фонда "Азхара" начались с января 2017 года. Пособие выплачивается многодетным абхазским семьям, в которых с 1 января 2017 года родился третий и последующий ребенок, отметил один из учредителей фонда, депутат Народного Собрания Абхазии Леонид Чамагуа.

"В течение девяти месяцев мы получили 285 заявлений. Из них 244 семьи уже получили деньги. Остальные заявления поступили нам в сентябре этого года. Им мы выплачивать пособие начнем с октября. Сегодня все происходит в срок. Бывает, что можем опоздать, в основном это из-за того, что в праздничные дни банки не работают, но это не более трех дней", – сказал Чамагуа.

Как получить?

Для того чтобы получить выплату и ежемесячное пособие, необходимо обратиться в фонд "Азхара" с заявлением, предоставить оригиналы свидетельства о рождении всех троих или более детей, свидетельство о браке, копии паспортов родителей и справку с места жительства.

Новорожденный ребенок в роддоме
© Fotolia/ Ondrooo
"Азхара" планирует увеличить выплату за рождение третьего ребенка

"У нас нет связи с роддомом, чтобы знать заранее, у кого родится третий ребенок. Родители обращаются к нам напрямую. Открывается счет в банке, куда мы начисляем деньги", – уточнил Леонид Чамагуа.

По его словам, создавая программу, планировалось, помимо разовой выплаты в размере 100 тысяч рублей, ежемесячное пособие в три тысячи рублей в течение одного года, однако осуществить эту идею пока не удалось.

"Заявлений очень много. Нам пришлось сократить год до шести месяцев. Мы выплачиваем, помимо основного годового пособия, три тысячи рублей полгода", – добавил он.

Удачный эксперимент

Также Чамагуа отметил, что изначально программа создавалась как краткосрочный эксперимент.

"В конце года мы снова обсудим вопросы демографии и этот проект в Парламенте, потому что интересующихся этим проектом много. Есть много семей, которые хотят третьего ребенка. Нужно их финансово поддержать. Пока у этой программы срок всего год. Она должна работать не меньше трех лет", – считает Чамагуа.

Инга Хурхумал
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Главбух о выплатах "Азхара": родители почувствуют, что о них думают

Источники финансирования фонда — регулярные единовременные взносы учредителей, добровольные пожертвования физических и юридических лиц, как на территории Абхазии, так и за ее пределами.

"Для кого-то 100 тысяч рублей — это не деньги, но нас искренне благодарят за эту помощь. Если вместе будем работать, мы не 100 миллионов соберем в год, а во много раз больше. У нас есть такие возможности. Если бы в это дело вложились только гостиницы Гагры, каждая по 100 тысяч, это значительно помогло решить демографию. Идет этот процесс. Я надеюсь, нас поймут, и количество меценатов возрастет", – добавил Чамагуа.

100 миллионов в год

100 миллионов рублей в год, по его мнению, позволило бы поднять сумму пособия многодетным семьям со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

"Фонду может помочь любой желающий. На сегодняшний день фонд получил помощь в размере 27, 5 миллионов рублей. В основном фонду оказывает помощь государство. Около пяти миллионов нам поступает от предприятий, бизнесменов. Пока таких меценатов мало. Есть в Абхазии большие предприятия, их около 100. Мы отправили им запросы, ждем. Есть те, кто откликнулся, но их, к сожалению, пока единицы", – сказал Леонид Чамагуа.

Вопрос создания демографического фонда поднимался в республике многие годы, напомнил он. Сразу после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов первый президент Абхазии Владислав Ардзинба говорил об этом, но в связи с финансовыми проблемами в республике создать тогда этот фонд было крайне сложно.

Демографический внебюджетный фонд "Азхара" создан по инициативе Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия.

Первый взнос сделали депутаты Парламента Абхазии, которые перечислили в фонд свою месячную зарплату. Также помощь фонду уже оказали администрация Гагрского района и Рицинский национальный парк.

В попечительский совет фонда "Азхара" входят спикер Парламента Абхазии, глава Администрации президента республики, председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" и председатель Совета старейшин Абхазии.




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