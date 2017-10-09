Ветеранский футбол: товарищеский матч в честь Виталия Дараселия в Сухуме

В память о заслуженном мастере спорта СССР, уроженце абхазского города Очамчыра и легенде советского футбола, Виталии Дараселия, которому 9 октября 2017 года исполнилось бы 60 лет, в Сухуме прошел товарищеский матч между ФК "Эрцаху" и "Сборной Абхазии", организованный Госкомитетом по физической культуре и спорту и Федерацией футбола республики.

Sputnik, Бадри Есиава.

Легенда футбола

Товарищеский матч между ветеранами абхазского футбола — командой "Эрцаху" из Очамчыры, в составе которой начинал свою карьеру Виталий Дараселия, и "Сборной Абхазии" — состоялся на стадионе Динамо в Сухуме 9 октября 2017 года.

Опытные игроки и юношеский состав "Эрцаху" вышли на поле в майках с фотографией легенды советского футбола, который погиб в автокатастрофе в 1982 году на пике своей славы.

Вице-президент Абхазии Виталия Габния отметил, что Дараселия был в списке лучших 33 игроков мира.

"Выдающийся спортсмен, наш земляк родом из Очамчыры, который погиб в автокатастрофе на пике своей спортивной карьеры, успел оставить за собой след в истории футбола. Проведение сегодняшнего товарищеского матча очень символично, и это именно та игра, в которой важно участие, а не победа", — сказал Габния.

Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия, друг Виталия Дараселия, Юрий Логуа с благодарственной речью обратился ко всем организаторам и болельщикам. Он подчеркнул свою гордость за то, что ему в прошлом довелось играть в одной команде с Дараселия.

"Я горд тем, что мне посчастливилось в первые годы нашего знакомства с Виталием играть с ним до того, как он попал в состав "Динамо-Тбилиси". Сегодня, когда мы говорим о Виталии – это талант, приумноженный огромным трудом и добившийся всех тех регалий, которые он заслужил за свою недолгую жизнь", — рассказал футболист и тренер Юрий Логуа.

Он подчеркнул, что далеко не каждому удается за столь короткий отрезок жизни добиться таких высот в спорте. Виталий Дараселия, добавил Логуа, в числе тех, выдающихся абхазских спортсменов и патриотов, которые прославляли Абхазию.

"После окончания спортивной карьеры, Виталий начал строить дом у себя на родине в Очамчыре. Это означает, что он видел себя рядом со своими родными и хотел жить в Абхазии", — поделился Логуа.

В товарищеском матче между "Эрцаху" и "Сборной Абхазии" принял участие сын Виталия Дараселия, которой был назван в честь своего отца. В такой знаменательный день он приехал вместе со своей семьей из Тбилиси, где, по его словам, тоже проходят памятные мероприятия в честь Виталия Дараселия.

"Я хочу от имени семьи выразить огромную благодарность всем, кто принял непосредственное участие в этом празднике. Этот день для нас и вправду праздник, потому что абхазский народ помнит моего отца", — сказал сын известного футболиста, Виталий Дараселия младший.

После того, как под государственный гимн Абхазии был поднят национальный флаг, и память Виталия Дараселия почтили минутой молчания, футболисты ввели мяч в игру.

Футбол и воспоминания

Первый гол в товарищеском матче, таймы которого длились по 30 минут, не заставил себя долго ждать. На третьей минуте матча мастер спорта СССР Ахра Цвеиба, который играл за "Сборную Абхазии", открыл счет, но с позиции офсайда. Гол не был засчитан, но выдался зрелищным. Такое начало подзадорило болельщиков, многие из которых громко и эмоционально комментировали игру до финального свистка орбитра.

После этого опасного момента противостояние двух команд немного сбавило обороты. Футболисты стали играть осторожнее и со стороны могло показаться, что они перешли к тактике экономии энергии.

Но долго сдерживать свой пыл и желание забивать футболистам не удалось, ведь многие из них в свое время были в числе лучших игроков СССР и Абхазии, а память о таких днях не могут отнять даже больные суставы и одышка.

На 14 минуте игрок "Сборной Абхазии" Беслан Гублия забил первый гол в матче, но спустя буквально полминуты от ФК "Эрцаху" последовал достойный ответ. Счет сравнял нападающий очамчырской команды Гарик Вартанов.

К середине первого тайма команды совершили по одной замене. Под аплодисменты болельщиков поле покинул звезда советского и абхазского футбола Ахра Цвеиба. За ним, прихрамывая, последовал один из игроков "Эрцаху" Юрий Логуа. Пожаловавшись на маленький размер кроссовок, снял их и закурил.

© Sputnik. Бадри Есиава Памятный матч в честь 60-летия Виталия Дараселия прошел в Сухуме

В это время на поле страсти только накалялись. Дубль исполнил Беслан Гублия, который играл за "Сборную Абхазии", а сын Виталия Дараселия на последних секундах первого тайма сравнял счет. Ко второму тайму на табло был счет 2:2.

Вице-президент Ассоциации Футбола Абхазии Рафаэль Ампар в беседе с корреспондентом Sputnik с сожалением отметил, что лично не был знаком с Виталием Дараселия, но он не раз видел футболиста во время игр.

"О Виталии начали громко говорить еще в те годы, когда он играл в Очамчырской команде, будучи еще совсем юным. Уже в то время он показывал необычную технику и свои возможности. Мы прекрасно помним, что Дараселия был не только талантливым футболистом, но и трудолюбивым. Когда его пригласили в юношескую сборную Советского союза, никто не был удивлен", — отметил Ампар.

Виталий Дараселия младший был еще ребенком, когда погиб его отец. В его памяти сохранилось лишь несколько воспоминаний о нем, одно из них — день похорон знаменитого футболиста.

Виталий рассказал, что футболом он не занимается, но к этому виду спорта имеет прямое отношение.

"Я работаю в футбольной Академии имени моего отца в Тбилиси футбольным селекционером, но играть сегодня мне было очень приятно. Удалось увидеться и пообщаться со старыми друзьями. Спасибо всем за такую возможность", — сказал Дараселия.

Он добавил, что приехал в Абхазию всего на несколько дней и за это время хочет навестить своих родственников и провести время с друзьями.

Сестра Виталия Дараселия, Альвина Гунба призналась, что каждый раз, когда она вспоминает своего брата, на ее глазах появляются слезы, потому что он был очень теплым человеком, но в то же время строгим.

"Его мама родом из села Мгудзырхва Гудаутского района. Он очень любил своих родных и тянулся к ним. Порой, когда он приезжал туда, ему не хотелось возвращаться, настолько он тепло относился к своим родственникам, души не чаял в бабушке и сестрах. В нем гармонично сочетались душевная теплота и строгость", — поделилась воспоминаниями Альвина Гунба и добавила, что гибель Дараселия стала большой трагедией для всей их семьи.

© Sputnik. Бадри Есиава Памятный матч в честь 60-летия Виталия Дараселия прошел в Сухуме

Кубок победителя

Чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, участник Чемпионата Европы по футболу 1992 года Ахра Цвеиба рассказал, что в ту пору многие равнялись на Виталия Дараселия и жалели достичь таких же спортивных высот.

"На протяжении долгих лет он входил в число лучших игроков мира. Мы помним его победный гол в 1981 году и после этого, уже будучи игроком сборной СССР, поехал на Чемпионат в Испанию. Мы гордились и радовались его успехам, а уважение к нему перепало и нам, когда играли в Тбилисском "Динамо". То есть, он сумел заложить некий фундамент человеческого отношения, что, несомненно, затронуло и нас", — сказал Цвеиба.

Начался второй тайм, сценарий которого развивался не менее стремительно и драматичнее первого. Игроки команды "Эрцаху" совершили несколько прорывов к воротам соперника, но безуспешно. Голкипер "Сборной Абхазии" Аксентий (Гоча) Цулая был непробиваем.

© Sputnik. Бадри Есиава Памятный матч в честь 60-летия Виталия Дараселия прошел в Сухуме

Меньше в этом смысле повезло вратарю "Эрцаху" Эльдару Пипия, который пропустил два мяча от нападающего команды соперника Беслана Ашуба. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Сборной Абхазии". Несмотря на это, очамчырская команда не казалась расстроенной, футболисты тепло поздравили соперников и направились делать общее фото.

Победителей и участников товарищеского матча награждал вице-президент Ассоциации футбола Абхазии Рафаэль Ампар. Тренерам, капитанам двух команд и сыну Виталия Дараселия он вручил памятные подарки, а дочери советского футболиста, Кристине Дараселия, подарил букет цветов.

Главный приз – кубок победителя был вручен Ахре Цвеиба, который, в свою очередь, попросил организаторов сделать этот трофей передающимся, так как это не последний матч в честь Виталия Дараселия. Тренеры "Сборной Абхазии" и ФК "Эрцаху" — Валерий Барциц, Бжания Тамаз.