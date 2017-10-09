Абхазская почта: пишите письма

Во Всемирный день почты читайте на Sputnik о том, как почта Абхазии преодолела блокадный синдром, как устроена ее работа и как этот вид связи выходит на новый уровень.

Все официально

В Абхазии уже более трех месяцев как восстановлен полноценный обмен почтой в Россию и в другие страны СНГ.

По словам начальника Управления связи и массовых коммуникаций Абхазии Лаши Шамба, подписанное соглашение между "Абхазсвязью" и "Почтой России" позволит вывести почтовую связь в Абхазии на современный уровень и восстановить полноценное международное сообщение республики с другими странами мира.

"Мы сотрудничаем с "Почтой России" с 2013 года после подписания соглашения о сотрудничестве. Мы с коллегами буквально в течение этих лет выстраивали взаимоотношения, разрабатывали логистику. С октября прошлого года входящая корреспонденция с территории РФ и третьих стран, которые доставляют почтовую корреспонденцию через "Почту России", пошла напрямую в официальном режиме. На сегодняшний день почта Абхазии спустя 25 лет вышла на высокий уровень работы", — рассказал Шамба.

Входящая корреспонденция оформляется на международном обменном пункте, объясняет руководитель РУП "Абхазсвязь".

"Входящая корреспонденция запаковывается и отправляется, после чего попадает на КПП "Псоу". Сначала на российской стороне таможенники досматривают, а дальше она попадает на таможенный пункт абхазской стороны, где мы сделали временный международный обменный пункт. Дальше мы своим транспортом привозим в наш центральный почтамт", — делится деталями он.

Шамба напомнил, что до подписания соглашения почтовые отправления напрямую в Абхазию не проводились. Вся корреспонденция для Абхазии – письма, посылки, прессу, груз, весом не больше 50 кг — три раза в неделю перевозила через границу по реке Псоу женщина-курьер, и отправляла в столицу на общественном транспорте.

© Sputnik. Леон Гуния Почта Абхазии: инструкция к применению

"Почта пересылалась через Сочи, куда корреспонденцию отправляли на абонентский ящик "Абхазсвязи" до востребования. В столице все сортировалось и отправлялось на узлы связи в другие города Абхазии, где абоненты могли забрать свои посылки. Можно назвать этот период работы почты – нелегальным. А сейчас все официально", — с радостью отметил он.

По словам Шамба, посылки доставляются прямо на дом. А письма можно будет забрать в отделении связи лично, предоставив паспорт. Он также добавил, что при оформлении посылки важно указать адрес фактического проживания, куда необходимо доставить посылку, а не прописки, так как это облегчит работу сотрудников почты. В среднем доставка из России в Абхазию и обратно занимает 10 дней. А из стран СНГ доставка осуществляется в течение 15 дней.

Абонентский ящик в Сочи руководитель "Абхазсвязи" закрывать не планирует, так как за этот период времени многие уже привыкли и отправляют туда почту.

"Я думаю, ящик ближайшее время будет функционировать, а после за ненадобностью закроем его", — сказал Лаша Шамба.

Все, кроме посылок

"Абхазсвязь" предоставляет абонентам весь спектр услуг, за исключением отправления исходящих посылок из Абхазии весом более 50 килограммов. Письма, телеграммы, бандероли во все города России и страны ближнего и дальнего зарубежья можно получить и отправить во всех почтовых отделениях Абхазии.

"Технических проблем нет для отправки посылок. Проблема в бумагах. Мы должны утвердить новые тарифы в Кабмине. После мы запустим услугу "отправка посылок". Сейчас любой желающий может прийти в любое отделение связи в районах и отправить письма, телеграммы, небольшие бандероли", — пояснил Шамба.

Отслеживать посылку на сайте "Почты России" можно по квитанциям, которые представляются при отправке в почтовых отделениях.

Плюс один рубль

Цена почтовой рассылки зависит от степени важности письма, а также от веса.

"Отправка по весовой категории, например, обычного письма до 20 граммов составит 50 рублей. Что в себя включают эти 50 рублей? Это стоимость конверта, марки, а также стоимость услуги почтамта, утвержденная Кабинетом министров Абхазии. А свыше 20 граммов дополнительно к каждому грамму оплачивается один рубль", — сказал Шамба.

Из Абхазии в Россию и другие страны СНГ по почте можно отправить и получить не только письмо, бандероль, но и получать товары российских интернет-магазинов. По словам Шамба, в настоящее время ведутся переговоры с целью налаживания доставок товаров из интернет- магазинов дальнего зарубежья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шамба о почте: в Абхазии заработает международный обменный пункт

"Мы на территории Сухума планируем восстановить международные обменный пункт, в котором будут присутствовать сотрудники нашей почтовой службы и сотрудники таможни. По договоренностям, все отправки должны рассматриваться и пломбироваться на этом пункте", — поделился планами он.

Новое дыхание

До отечественной войны народа Абхазии в "Абхазсвязи" работало свыше 350 человек, на сегодняшний день на территории Абхазии работают 54 человек. Всего 12 почтальонов, 6 из них — в Сухуме.

Главный бухгалтер "Абхазсвязи" Инна Лисовцова работает на сухумском почтамте с 1973 года. По ее мнению, новые услуги абхазской почтовой связи — это второе дыхание для предприятия.

"Конечно, до войны востребованность услуг почты была высокой, объем был большой. И на почтамте работало почти 400 человек, а нас сегодня осталось около 40. А сегодня новое дыхание, можно сказать, у абхазской почты. Если мы раньше перевозили нелегально свою почту, то сейчас все официально. Для людей будет удобно, и, надеюсь, население будет пользоваться почтой", — рассчитывает главбух.

Почта востребована

Почтовое сообщение не теряет своей актуальности в мире, оно востребовано, уверен Лаша Шамба. По его мнению, перспективы есть, и говорить о том, что почту вытесняет интернет и она умирает, пока рано.

Работники почтамта, сказал Шамба, не теряют надежду, на то, что здание Главпочтамта Абхазии, сгоревшее во время пожара в январе 2012 года, будет восстановлено. А пока временно Главпочтамт располагается в здании Сухумской телефонной станции.