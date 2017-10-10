Приятные впечатления и медали: итоги Абхазии на "Золотой осени"

Пресс-конференция по итогам Международной агропромышленной выставки "Золотая осень 2017" в Москве с участием министра сельского хозяйства Абхазии Даура Тарба и победителей выставки Камиллы Квициния и Дура Тугуш прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 10 октября.

Бадри Есиава, Sputnik

С какими впечатлениями абхазская делегация вернулась из российской столицы, чему был удивлен министр сельского хозяйства, и что его огорчило по возвращении на родину, а также какая продукция местных производителей привлекла повышенный интерес сотен тысяч участников и гостей "Золотой осени 2017", читайте в материале Sputnik Абхазия.

Повышенное внимание

Не менее 300 тысяч человек посетило павильон Абхазии на Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017", примерно такие подсчеты сделал министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба, который был в составе делегации республики.

Во время своего рассказа министру было сложно скрыть свои эмоции. Он признался, что испытал массу приятных впечатлений от повышенного внимания к делегации и павильону Абхазии.

"Настолько было приятно от того, что такое внимание было приковано к нашей делегации, вы не представляете. Даже во время открытия этой выставки, которую провел премьер-министр России, нам было предоставлено три места из общего числа, примерно 60-70 человек. Это говорит о многом", — отметил Тарба.

Не успев вернуться из Москвы, добавил министр, он задумался о том, как организовать участие большего количества предпринимателей Абхазии на агропромышленной выставке "Золотая осень" в 2018 году и как им помочь расширить свой бизнес.

"Честно говоря, я приехал из Москвы с одной мечтой, как в предстоящем году помочь не только предпринимателям, которые победили в этой выставке, но и другим представителям малого бизнеса Абхазии. На российском рынке востребовано все, что производится в Абхазии. Но проблема в ограниченных объемах нашей продукции", — отметил Тарба.

Всего на агропромышленной выставке в Москве участие приняло более 20 государств и свыше 60 субъектов Российской Федерации. Конкуренция была сильной, подчеркнул Тарба. Несмотря на это, добавил он, Абхазия вернулась с пятью золотыми медалями и с высшей наградой выставки – Гран-при. Такого, сказал министр, он не ожидал.

Две золотые медали завоевали на выставке соусы "Асыдзбал" из красной и зеленой алычи, по одной медали у классической аджики "Амца" и у компании "Дары Абхазии" за джем из фейхоа.

В 2017 году, в отличие от прошлых лет, подчеркнул Тарба, все расходы на поездку и проживание номинантов выставки в Москве взяло на себя государство. Только соискатели номинаций сделали взнос для покрытия расходов.

"Всего в выставке приняли участие 15 индивидуальных предпринимателей и совместных предприятий из Абхазии. На соискание номинаций подали заявку по пяти видам продукции, и все эти виды сельхозпродукции были оценены золотыми медалями", — сообщил Тарба.

Министр признался, что хорошее настроение от поездки в Москву было испорчено, как только он пересек российско-абхазскую границу. Виновником этого стали полчища мраморного клопа.

Абхазский мед и асыдзбал

Впервые золотой медали удостоился абхазский мед, на который делался основной акцент во время участия республики на выставке в Москве, с гордостью за отечественную продукцию отметил министр сельского хозяйства.

"Все мы знаем, что бренд абхазского меда высоко ценится на всех рынках и часто используется. Куда ни придешь, везде под видом абхазского меда продается совершенно не наша продукция. Руководство Абхазии и нашего торгового представительства в Москве нацелены на поднятие престижа абхазского меда и поиска его собственной ниши на зарубежных рынках. Для этого есть все предпосылки", — уверен Даур Тарба.

По словам министра, все, кто подходил к абхазскому павильону в Москве, в первую очередь интересовались медом, и им была предоставлена возможность его продегустировать. Среди тех, кто попробовал абхазскую продукцию, подчеркнул Тарба, не было ни одного, кто не восхитился качеством и вкусом.

Руководитель РУП "Абхазмед", призер выставки "Золотая осень 2017" Даур Тугуш рассказал, что это вторая золотая медаль в его копилке. Первая была завоевана несколько лет назад на международном форуме "Продэкспо" в 2011 году.

Он отметил, что конкуренция на выставке была серьезная, и главными его оппонентами были производители меда из Ингушетии, Башкирии, Алтайского края, Карачаево-Черкесии.

"Конкуренция была жесткая, но именно наш мед был высоко оценен. Считаю, что наша продукция это заслужила, так как абхазский мед действительно высококачественный продукт, который нужно как следует представить и вывести на рынок. Потенциал Абхазии в этом направлении — около 500 тонн в год, но у пчеловодов нашей страны остро стоит проблема с рынком сбыта", — сказал Тугуш.

Предприниматель добавил, что строительство комбината в селе Кындыг Очамчырского района, где будет производиться прием, очистка и фасовка меда, подходит к стадии завершения. Он также с радостью сообщил, что после победы на выставке в Москве стали поступать заказы от предпринимателей из нескольких регионов России, и поэтому нужно скорее запускать переработку.

"Мы дополнительно внесли в смету 5 миллионов 700 тысяч рублей, которые уже перечислены подрядчику, и буквально со следующей недели, думаю, под жестким контролем приступим к завершению отделочных работ на этом заводе", — проинформировал Даур Тарба.

В продолжение темы производства и реализации меда участники пресс-конференции затронули тему нерадивых предпринимателей, которые под видом чистого абхазского меда продают некачественную продукцию, что сильно бьет по престижу страны.

Продукция Камиллы Квициния – зеленый и красный асыдзбал – тоже победила на выставке в Москве. Квициния рассказала, что производством абхазского соуса занимается четвертый год, но пока объемы предприятия могут удовлетворить потребность только абхазского рынка.

"В месяц мы производим около пяти тысяч бутылок асыдзбала. Хочется, конечно же, больше, но пока нет такой возможности. Российский рынок требует больших объемов, и у меня уже есть потенциальные клиенты на рынках Сочи и Краснодарского края, опять-таки для этого нет производственной мощности", — отметила Квициния.

По словам Камиллы, в работе ей не хватает оборудования. Многие операции работникам цеха приходится делать вручную.

Подводя итоги участия на выставке, она сказала, что была настроена только на победу и ожидала ее. Министр сельского хозяйства Абхазии вспомнил слова Камиллы перед поездкой, когда она сказала, что больше не будет участвовать в "Золотой осени", если не одержит победу.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проводится ежегодно по Распоряжению правительства Российской Федерации с 11 апреля 2000 года. Выставка "Золотая осень" — главный аграрный форум России, на котором 18 лет свою сельхозпродукцию представляют десятки стран.