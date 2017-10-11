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День Победы 30 сентября

День мужества: 25 лет Вооруженным силам Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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11 октября исполняется 25 лет Вооруженным силам Абхазии. О том, как формировалась армия и как сегодня она развивается, рассказал корреспонденту Sputnik начальник пресс-службы Вооруженных сил Абхазии Роланд Джоджуа.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Формирование Абхазской армии, по словам начальника пресс-службы Вооруженных сил Абхазии, берет начало еще с конца 1991 года. 

"Это был период формирования полка внутренних войск. Не успели завершить его формирование, как началась Отечественная война народа Абхазии. Владислав Григорьевич Ардзинба обратился к народу Абхазии о мобилизации населения, чтобы дать отпор противнику", — поясняет он. 

День Победы отметили в Абхазии 30 сентября
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главный день Абхазской армии

После освобождения северо-западной части Абхазии и выхода на государственную границу с Россией, в целях оперативного управления войсками 11 октября был создан Генеральный штаб Вооруженных сил. 

"Именно этот день принято считать днем создания Вооруженных сил Абхазии", — говорит Джоджуа. 

По словам Джоджуа, Вооруженные силы Абхазии уже пережили самый сложный период. Сегодня же армию можно назвать вполне сформировавшейся и устоявшейся. 

"С 2008 года была изменена организационно-штатная структура абхазских Вооруженных сил, пересмотрены определенные положения в плане подготовки личного состава, специальной подготовки, также была проведена материально-техническая модернизация наших Вооруженных сил. То есть мы получили новое вооружение", — констатирует он. 

Боевые машины
© Sputnik. Сергей Пивоваров
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В сентябре 2017 года в рамках стратегического сотрудничества Абхазии и России министерства обороны обеих стран заключили соглашение о совместной работе.

"В рамках этого соглашения уже прошел первый этап модернизации наших Вооруженных сил. Нам была передана военная техника", — говорит Джоджуа. 

Уровень подготовки Абхазской армии на сегодняшний день довольно высок. 

"И это не пустые слова, потому что сам этот уровень складывается из каждодневных занятий, каждодневных тренировок, самоподготовки. Непосредственно все подразделения Министерства обороны занимаются ежедневной военной подготовкой, совершенствуют свое мастерство, организовываются различного рода учения, командно-штабные организационные тренировки, также учения совместно с подразделениями Министерства обороны России, в частности, с Российской седьмой военной базой", — рассказал начальник пресс-службы. 

11 октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии Президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление о создании Министерства обороны Вооруженных сил и Генерального штаба. 





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