Армия Победы: 25 лет Вооруженным силам Абхазии

Председатель президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Абхазии — днем рождения Абхазской армии.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Особенность создания Абхазской армии состоит в том, что это проходило не в мирное время, а в самый разгар Отечественной войны. Спешно созданное ведомство сумело организовать системное сопротивление грузинским войскам.

Цветы к мемориалу

В эту знаменательную дату у мемориала Славы в Сухуме собрались сотрудники Министерства обороны во главе с министром Мирабом Кишмария, добровольцы, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, глава Вооруженных сил Южной Осетии Ибрагим Гассеев, ветераны войны. Она почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

В церемонии принимали участие также и добровольцы из Чечни, один из них, Бадрудин Истамулов, пришел на помощь Абхазии в первые дни войны.

"Начинать любое дело трудно, особенно в такое время, которое было в Абхазии. Людей, которые были знакомы с военным делом, тогда было немного, создание армии позволило наладить подготовку ребят в ускоренном режиме", — рассказывает Ибрагим.

© Sputnik / Томас Тхайцук День мужества: 25 лет Вооруженным силам Абхазии

После создания Министерства обороны дисциплина стала выше, все придерживались установок, которые поступали от Минобороны.

"До приезда в Абхазию у меня был военный опыт, мне это очень помогало, но очень многие такого опыта, к сожалению, не имели, поэтому системность после появления Министерства очень помогла. Исход войны предопределило создание армии и единого штаба", — отметил ветеран.

Генерал-майор, заместитель министра обороны Абхазии Аслан Анкваб, вспоминая в каких условиях создавалось Министерство обороны, сказал, что пришлось преодолеть немало проблем.

"До создания Минобороны не было военной структуры, возникла необходимость создать Вооруженные силы. Эту работу было очень трудно организовать, из-за того что было очень мало кадровых офицеров. После создания Министерства и Генерального штаба появились взводы, батальоны, чуть позже уже бригады. Когда появилась структура, наша армия стала успешно воевать с противником", — отметил Анкваб.

Отмечая подвиги старшего поколения, у Абхазии есть все основания говорить о том, что военное дело в республике не стоит на месте, армия отвечает всем современным требованиям, говорит с оптимизмом заместитель начальника Генерального штаба Минобороны Анри Барциц.

"Наша армия находится на должном уровне, согласно приказам министра обороны проводятся плановые учения. Наша армия обладает современными видами вооружения и способна отвечать любым вызовам", — заверил он.

По словам Барциц многие военнослужащие стремятся продолжить военное дело, стать офицерами. В этом смысле преемственность поколений находится на хорошем уровне, уверен Барциц.

25-летие Министерства обороны Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

25-летие Министерства обороны Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

25-летие Министерства обороны Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

25-летие Министерства обороны Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук 25-летие Министерства обороны Абхазии

Торжество

В честь 25-летия создания Абхазской армии прошло торжественное собрание в Абхазской государственной филармонии, в котором принял участие и президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Принимая решение о создании Министерства обороны Абхазии 11 октября 1992 года, председатель Верховного Совета Абхазии, главнокомандующий Владислав Ардзинба был глубоко убежден в необходимости организующей и направляющей стержневой структуры", — сказал президент.

Время подтвердило логичность и своевременность принятия решения о создании Министерства обороны, уверен Хаджимба.

"Уже на начальном этапе борьбы народа Абхазии необходимо было преодолеть стихийность ведения боевых действий и подчинить строгой командно-штабной системе управления", — напомнил президент.

Поздравить своих коллег с 25-летним юбилеем на сцену вышел министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев.

"Военное ведомство братской Абхазии было создано в судьбоносное время, когда абхазский народ противостоял коварному и беспощадному врагу, значительно превосходившему по силе и средствам. Абхазский народ проявил свои лучше качества: патриотизм, готовность к самопожертвованию, отвагу и мужество", — подчеркнул Гассеев.

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария сообщил, что история создания Абхазской армии берет свое начало с конца 1991 года, когда начал формироваться отдельный полк внутренних войск.

"Еще не закончилось его формирование, как 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии", — сказал министр.

После нападения Грузии Абхазия стала сопротивляться стихийно созданными группами ополченцев. В целях оперативного управления войсками президиум Верховного Совета Абхазии издал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба, что послужило основой для победы в войне, подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук День мужества: 25 лет Вооруженным силам Абхазии

Также министр отметил военные операции, которые были проведены после войны, в том числе в августе 2008 года, когда армия освободила Кодорское ущелье.

"Нынешнее поколение защитников Отечества с достоинством продолжает традиции старшего поколения, самоотверженно укрепляя боеспособность Вооруженных сил", — заключил министр.

Некоторые военнослужащие были награждены медалями "25 лет Министерству обороны Абхазии", эти медали также были вручены гостям из Южной Осетии, в том числе и министру обороны Ибрагиму Гассееву. В ответ делегация Южной Осетии поздравила Министерство обороны Абхазии и вручила военным республики медали имени Героя Южной Осетии Валерия Хубулова.