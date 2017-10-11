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Война 1992-1993 гг

11 октября 1992 года: сбит первый самолет ВВС Грузии

© Фото: предоставлено Госмузеем Абхазии
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (59)
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Участница Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ольга Винокурова рассказала, что 11 октября 1992 года был сбит самолет ВВС Грузии.

"В этот день мы находились в Верхней Эшере, послышался звук самолета, но это было уже несколько дней, поэтому сначала не прислушивались, а потом мы поняли, что он пикирует прямо на здание штаба", — вспомнила она.

По ее словам, изначально они не знали, куда прятаться, затем побежали в ущелье.

"В эти минуты сознание отделяется от тела, сознание как бы покидает тебя и живет отдельно и только фиксирует все, что с тобой происходит. Я видела себя стоящей у входа в ущелье, который был заставлен бутылками с зажигательной смесью", — сказала Винокурова.

Участница войны рассказала, что после того как самолет сбросил несколько бомб, он был сбит абхазскими бойцами.

Темы:
"413 дней" (59)



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