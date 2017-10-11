Первый министр обороны Абхазии: проблемы армии выявились после войны

Сария Кваарацхелия, Sputnik
"До создания Министерства у нас были вооруженные силы, и они выполняли поставленные перед ними задачи. А уже после освобождения Гагры Указом Владислава Григорьевича Ардзинба было дано распоряжение создать Министерство обороны. За основу были взяты те вооруженные силы, которые были у нас на тот момент", – вспоминает Владимир Аршба, первый министр обороны Абхазии.
Четкое планирование стало самой трудной проблемой на первом этапе.
"Провести планирование структуры Вооруженных сил было очень сложно. Одна группа состояла из 20 человек, другая – из 50. Поэтому было принято решение, с учетом неширокого фронта у нас, перейти на бригадную систему, чтобы одна бригада занимала фронт", — объясняет Аршба.
Следующим этапом в развитии Вооруженных сил Абхазии стало формирование отделов, которое шло практически на протяжении всей войны. Однако, по словам экс-министра, это заняло намного больше времени, чем предполагалось.
"Потому что, помимо формирования отделов, была и более важная задача – вести боевые действия", – уточнил он.
К концу войны Абхазская армия уже была сформирована, если даже не окончательно, то на достаточно высоком уровне.
"К концу войны довольно известные СМИ говорили, что Вооруженные силы Абхазии являлись в тот период времени одними из лучших на постсоветском пространстве", – сказал он.
Однако все проблемы в Вооруженных силах Абхазии стали проявляться уже после войны.
"Все тяготы, которые были у нашего государства, однозначно отражались и на Министерстве обороны. У нас были очень большие проблемы с вооружением подразделений, была проблема с продуктами, с формой одежды, с обувью. У нас даже был период, когда, чтобы сэкономить материал, из которого шили форму, перестали шить головные уборы. И нам дали разрешение отдавать воинскую честь без головного убора. Это не от хорошей жизни было сделано", — пояснил Аршба.
Существенные изменения в материально-техническом оснащении Вооруженных сил Абхазии начались лишь после признания Россией независимости республики.
"После признания стали поступать большие вложения в Вооруженные силы Абхазии. До этого у нас не было ни одного воинского подразделения, которое соответствовало бы стандартам. Не было кухонь, не было бань. Очень тяжелый период был. У нас даже был период, когда солдат нечем было кормить. Доходило до того, что просто варили мамалыгу, фасоль. Сельчане скидывались, забивали одного бычка и передавали войсковым частям", – делится реалиями тех дней экс-министр.
Сегодня, по словам Аршба, Абхазская армия обеспечена всем необходимым.
"Это просто бальзам на душу. Мы долгий период ходили только в одной полевой форме, а сейчас солдаты и офицеры имеют и парадную, и ежедневную форму отдельно. У меня большие надежды на дальнейшее сотрудничество и недавно подписанное соглашение между нашим Министерством обороны и Минобороны России", – признался он.
11 октября 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление о создании Министерства обороны Вооруженных сил и Генерального штаба.