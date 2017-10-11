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Владимир Аршба

Первый министр обороны Абхазии: проблемы армии выявились после войны

© Фото: Алан Воуба
В Абхазии
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О создании Вооруженных сил Абхазии и Генерального штаба Министерства обороны рассказал корреспонденту Sputnik первый министр обороны республики, генерал-лейтенант Владимир Аршба.

Сария Кваарацхелия, Sputnik

"До создания Министерства у нас были вооруженные силы, и они выполняли поставленные перед ними задачи. А уже после освобождения Гагры Указом Владислава Григорьевича Ардзинба было дано распоряжение создать Министерство обороны. За основу были взяты те вооруженные силы, которые были у нас на тот момент", –  вспоминает Владимир Аршба, первый министр обороны Абхазии.

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Четкое планирование стало самой трудной проблемой на первом этапе.

"Провести планирование структуры Вооруженных сил было очень сложно. Одна группа состояла из 20 человек, другая – из 50. Поэтому было принято решение, с учетом неширокого фронта у нас, перейти на бригадную систему, чтобы одна бригада занимала фронт", — объясняет Аршба. 

Следующим этапом в развитии Вооруженных сил Абхазии стало формирование отделов, которое шло практически на протяжении всей войны. Однако, по словам экс-министра, это заняло намного больше времени, чем предполагалось.

"Потому что, помимо формирования отделов, была и более важная задача – вести боевые действия", – уточнил он. 

К концу войны Абхазская армия уже была сформирована, если даже не окончательно, то на достаточно высоком уровне. 

"К концу войны довольно известные СМИ говорили, что Вооруженные силы Абхазии являлись в тот период времени одними из лучших на постсоветском пространстве", – сказал он. 

Однако все проблемы в Вооруженных силах Абхазии стали проявляться уже  после войны. 

"Все тяготы, которые были у нашего государства, однозначно отражались и на Министерстве обороны. У нас были очень большие проблемы с вооружением подразделений, была проблема с продуктами, с формой одежды, с обувью. У нас даже был период, когда, чтобы сэкономить материал, из которого шили форму, перестали шить головные уборы. И нам дали разрешение отдавать воинскую честь без головного убора. Это не от хорошей жизни было сделано", — пояснил Аршба.

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Существенные изменения в материально-техническом оснащении Вооруженных сил Абхазии начались лишь после признания Россией независимости республики. 

"После признания стали поступать большие вложения в Вооруженные силы Абхазии. До этого у нас не было ни одного воинского подразделения, которое соответствовало бы стандартам. Не было кухонь, не было бань. Очень тяжелый период был. У нас даже был период, когда солдат нечем было кормить. Доходило до того, что просто варили мамалыгу, фасоль. Сельчане скидывались, забивали одного бычка и передавали войсковым частям", – делится реалиями тех дней экс-министр.  

Сегодня, по словам Аршба, Абхазская армия обеспечена всем необходимым. 

"Это просто бальзам на душу. Мы долгий период ходили только в одной полевой форме, а сейчас солдаты и офицеры имеют и парадную, и ежедневную форму отдельно. У меня большие надежды на дальнейшее сотрудничество и недавно подписанное соглашение между нашим  Министерством обороны и Минобороны России", – признался он. 

11 октября 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление о создании Министерства обороны Вооруженных сил и Генерального штаба. 




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