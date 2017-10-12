Ушел из жизни первый абхазский футбольный судья Григорий Погосян

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ушел из жизни Заслуженный работник физкультуры и спорта, судья национальной категории, обслуживавший игры Чемпионата и Кубка СССР, Григорий Погосян.
"Я сочувствую семье Григория Погосян, его близким, это большая утрата для нашего футбола. Погосян был одним из первых судей, который обслуживал футбольные матчи Советского Союза", — сказал в интервью Sputnik Абхазия президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.
По словам главы абхазского футбола, Погосян всю свою сознательную жизнь посвятил судейскому делу.
"Он судил Чемпионат Абхазии, также инспектировал все игры. Григорий Погосян был человеком с большой буквы, замечательным профессионалом своего дела. Он воспитывал молодежь, чтобы они могли инспектировать игры, я думаю, что эта молодежь, которая есть в Федерации футбола, его не подведет", — подчеркнул Джума Кварацхелия.
Свою карьеру в футболе Григорий Погосян начал в качестве игрока, а затем перешел в арбитры. В 1968 году его включили в бригаду арбитров, обслуживавших чемпионат СССР, в том числе и высшую лигу. В течение восьми лет он входил в десятку лучших судей. Кроме того, Григорий Погосян работал и на международных матчах.
Более сорока лет Григорий Погосян был главным судьей в играх Чемпионата Абхазии по футболу, затем инспектировал игры национального чемпионата и Кубка республики. Григорию Погосяну было 82 года.