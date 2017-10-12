Ушел из жизни первый абхазский футбольный судья Григорий Погосян

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ушел из жизни Заслуженный работник физкультуры и спорта, судья национальной категории, обслуживавший игры Чемпионата и Кубка СССР, Григорий Погосян.

"Я сочувствую семье Григория Погосян, его близким, это большая утрата для нашего футбола. Погосян был одним из первых судей, который обслуживал футбольные матчи Советского Союза", — сказал в интервью Sputnik Абхазия президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

По словам главы абхазского футбола, Погосян всю свою сознательную жизнь посвятил судейскому делу.

© Фото: из архива М.И. Испирян Несбывшаяся мечта Сухумского "Динамо"

"Он судил Чемпионат Абхазии, также инспектировал все игры. Григорий Погосян был человеком с большой буквы, замечательным профессионалом своего дела. Он воспитывал молодежь, чтобы они могли инспектировать игры, я думаю, что эта молодежь, которая есть в Федерации футбола, его не подведет", — подчеркнул Джума Кварацхелия.

Свою карьеру в футболе Григорий Погосян начал в качестве игрока, а затем перешел в арбитры. В 1968 году его включили в бригаду арбитров, обслуживавших чемпионат СССР, в том числе и высшую лигу. В течение восьми лет он входил в десятку лучших судей. Кроме того, Григорий Погосян работал и на международных матчах.

Более сорока лет Григорий Погосян был главным судьей в играх Чемпионата Абхазии по футболу, затем инспектировал игры национального чемпионата и Кубка республики. Григорию Погосяну было 82 года.