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Администрация президента.

Рауль Хаджимба принял участников "Золотой осени 2017"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Выставка "Золотая осень" — главный аграрный форум России, на котором более 18 лет свою сельхозпродукцию представляют десятки стран.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участников аграрного форума – выставки "Золотая осень", проходившей в Москве с 4 по 7 октября.

На "Золотой осени" высших наград удостоились абхазские продукты: мед, асыдзбал, аджика, джем.

"У нас становится обыденным, что мы получаем такого рода награды. Это важная составляющая деятельности всех, кто занимается этими вопросами. Если мы в какой-то период времени выходим победителями, это свидетельствует о том, что все те, кто принимает участие, и государство, которое предоставляет предпринимателям условия для развития, делают все правильно", — сказал президент Абхазии.

Государство должно поддерживать тех, кто занимается производством различной продукции, отметил он.

"Я благодарен всем нашим производителям, которые принимали участие в "Золотой осени". Они продемонстрировали, что наше государство может производить качественные продукты. Насколько мне известно, качество продуктов, которые были представлены, является одним из самых высоких", — подчеркнул глава государства.

Призы выставки Золотая осень
© Фото: Facebook/Золотая осень
Гран-при и золотые медали завоевала Абхазия на выставке в Москве

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц поблагодарил президента за прием.

"Думаю, что нам всем стоит осмыслить, насколько оперативно Россия сумела превратить те вызовы, которые перед ними встали в связи с известными событиями, в преимущества. Очень хорошо действует программа импортозамещения, свидетельство тому прорыв, который осуществило Министерство сельского хозяйства России", — сказал Барциц.

Очень важным итогом прошедшего форума Барциц также назвал подписание соглашения Торгового представительства Абхазии в России с Евразийским деловым Союзом.

Олег Барциц подчеркнул, что будет продолжаться работа по организации экспорта абхазского меда, он отметил, что по своему качеству абхазский мед не уступает производимому в других странах.

Президент пообещал и дальше оказывать помощь абхазским производителям для выхода на внешние рынки.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проводится в Москве ежегодно и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году выставку посетили свыше 300 тысяч человек. Около 110 тысяч человек посмотрели экспозиции в павильонах и около 200 тысяч – на открытых площадках.




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