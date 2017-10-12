Открыт срочный сбор на троих подопечных фонда "Ашана"

Экстренный сбор средств начался, так как Амина Бигвава, Николь Хачатурян и Сандра Инапшба нуждаются в срочных операциях.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. В новую группу, которая отправится на операции в Ереван, войдут Амина Бигвава, Николь Хачатурян, Сандра Инапшба и Наала Авидзба, но сбор будет осуществляться только на троих детей, так как оплату операции Наалы Авидзба взял на себя президент международного фонда "Апсны" Сонер Гогуа, сообщила представитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

© Sputnik. Джопуа Роберт Успешные операции провели абхазским детям в Армении

Ранее Амине Бигвава уже была удачно проведена операция в Ереване. Чтобы результат первой операции не пропал даром и девочка смогла ходить, необходима операция и на другую ногу.

Николь и Сандра — две подружки и одноклассницы, объединенные страшным диагнозом ДЦП. Николь к тому же последнее время страдает от сильных болей из-за тазобедренного вывиха. Несмотря на трудности, которые девочки испытывают при самых простых действиях, они учатся в коррекционной школе, любят гостей, читать стихи и петь. Они мечтают летать, но не могут даже ходить.

Уже четвертая группа детей с диагнозом ДЦП направляется на операции, установку ортезов и послеоперационную реабилитацию по совместному проекту фонда "Ашана" и международного фонда "Апсны".