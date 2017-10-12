"Сухумский октябрь": организаторы забега предложили выбрать дистанцию

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. В забеге "Сухумский октябрь" организаторы предложили участникам самим выбирать дистанцию, рассказал Sputnik организатор забега Борис Барциц.

"Будет три дистанции для взрослых на два с половиной, пять и десять километров, и для детей на дистанцию один километр. Участники сами могут выбрать дистанцию. Всех их на финише будут ждать памятные медали. Забег мы проведем перед финалом Кубка Евразии по плаванию и началом Чемпионата Евразии по триатлону. Мы решили провести забег для всех желающих", — сказал он.

Основная задача забега, по словам организатора, привлечь внимание населения Абхазии к спорту и к здоровому образу жизни.

"Также немаловажно привлечь внимание людей уже как зрителей к основному событию, которое пройдет в этот же день – к Чемпионату Евразии по триатлону", — отметил Барциц.

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте Тitan-race.ru, регистрация доступна до 13 октября.

Забег "Сухумская осень" проходит в рамках сотрудничества между федерациями триатлона Абхазии и России.

14 октября в Сухуме также состоится финал Кубка Евразии по плаванию на открытой воде, а 15 октября будут соревнования по триатлону — спринт и "олимпийка". В триатлоне олимпийские дистанции длиннее спринта.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает информационным партнером серии стартов и финала кубка Евразии по плаванию в открытом море, которые пройдут в Сухуме 14 и 15 октября 2017 года.