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"Болезненный" парадокс: Абхазия провоцирует артрит и его же лечит

© Fotolia/ BillionPhotos.com
В Абхазии
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Всемирный день борьбы с артритом отмечается 12 октября. Главный врач ревматолог Республиканской больницы Есма Маршания рассказала корреспонденту Sputnik, почему в Абхазии люди болеют артритом и как с ним бороться.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии ежегодно более 700 человек обращаются к врачу с ревматоидным артритом, рассказала Есма Маршания.

"Очень много людей в Абхазии страдают артритом, так как у нас сырой, влажный климат. Чаще всего страдают сельские жители, потому что они в сырую погоду носят калоши, резиновые сапоги", — говорит врач.

К артриту также приводят стрессовые ситуации и сбои в иммунной системе. Но, по мнению Маршания, при любых симптомах, главное – вовремя обратиться врачу, не дать болезни перерасти в более сложную форму, так как это может привести к инвалидности.

"Если врач диагностировал артрит – это не значит, что все слишком плохо. Можно вылечить это заболевание, но при условии, что оно не на последних стадиях. Но, как показывает практика, в Абхазии чаще всего приходят к врачу уже с запущенной формой, и помочь пациенту уже труднее. Запущенная форма артрита приводит к инвалидности", – констатирует ревматолог.

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Если человек чувствует боль в суставе, то ему лучше всего сразу же обследоваться.

"Есть много заболеваний суставов, необязательно, что это артрит. Есть множество сопутствующих заболеваний. Например, щитовидная железа. Нужно точно определить заболевание. Если есть боль в суставах, то сразу нужно обращаться к врачу", — рекомендует Маршания.

Часто в Абхазии люди не идут в больницу, предпочитая заниматься самолечением. Но это, по мнению врача, не приводит ни к чему хорошему.

"Почему человек в домашних условиях не может вылечиться? – задается она вопросом и сама отвечает. – Люди пытаются облегчить боли народными средствами, которые малоэффективны. А в лечебницу, как правило, приходят в последнюю очередь, в запущенном состоянии, и уже эффект от профессионального лечения не тот".

Хоть и распространено мнение, что артрит не лечится, но, по мнению, Маршания, своевременная диагностика заболевания и дальнейший курс лучения могут избавить от болезни.

"Все зависит от того, какая форма артрита. Да, на сложных стадиях он не лечится, но и не лечить его нельзя. Если опустить руки, то это неизбежно приводит к инвалидности. Есть артриты, которые при правильном подходе можно вылечить", — говорит она.

По мнению ревматолога, состояние больных намного улучшает фитотерапия. В Абхазии у людей с ревматическими заболеваниями есть возможность облегчить свою участь.

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"Есть радоновые ванны в Ткуарчале, есть грязевые ванны в Приморском. Конечно, это все очень помогает, мы их прописываем нашим пациентам. Но опять-таки самостоятельно принимать их нельзя. Нужно под строгим наблюдением терапевта. Например, в период обострения без ведома врача категорически нельзя принимать радоновые или грязевые ванны", – считает Маршания.

Ревматики очень восприимчивы к изменениям погоды. Очень часто перед дождем они чувствуют, что "ноют" суставы.

"Если у человека уже диагностировали артрит, он должен быть очень бдительным. В сырую погоду обязательно тепло одеваться, зимой надевать перчатки. Запрещено переохлаждаться. И, конечно, нужно своевременно принимать препараты. Также ревматики должны проводить ежедневную гимнастику. Все суставы нужно сгибать и разгибать. Это можно делать в домашних условиях", — советует Маршания.

Всемирный день борьбы с артритом отмечается 12 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.




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