Трофей к 20-летию: сухумский "Нарт" взял Кубок Абхазии по футболу

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Нарт" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу, обыграв в финальном матче соперников из "Гагры" со счетом 4:1, сообщил Sputnik пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия.
"На третьей минуте матча счет открыл игрок "Гагры". По итогам двух таймов "Нарт" владел игровым преимуществом, что и отразилось на конечном результате матча. Уже до конца первого тайма сухумские игроки смогли отыграть пропущенный мяч", — добавил он.
Первая половина игры завершилась вничью, хотя у футболистов "Нарта" были шансы выйти вперед по счету, отметил Манаргия.
"У сухумчан было несколько игровых моментов, которые могли завершиться взятием ворот, но не повезло", — сказал он.
Пресс-атташе подчеркнул, что, начиная со второй половины матча, "Гагра" более активно пошла вперед.
"Было ощущение, что "Гагра" начинает доминировать, но в их ворота был назначен пенальти, который реализовал Лаша Когония. Было видно, что после второго пропущенного мяча гагрцам было тяжело отыграться, что их физическое состояние не позволит достичь успеха в игре", — поделился мнением Манаргия.
Третий гол был забит под занавес матча, а четвертый уже в добавленное арбитром время, сказал он.
По словам Алхаса Манаргия, зрителей на матче было много, трибуна была заполнена примерно на 80%.
"Игра вызвала большой интерес среди болельщиков, думаю, они остались довольны зрелищем", — считает Манаргия.
В 2017 году обладатель Кубка Абхазии по футболу "Нарт" отмечает 20 лет со дня создания.