Трофей к 20-летию: сухумский "Нарт" взял Кубок Абхазии по футболу

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу 2017 года состоялся на столичном стадионе "Динамо" в четверг 12 октября.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Нарт" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу, обыграв в финальном матче соперников из "Гагры" со счетом 4:1, сообщил Sputnik пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия.

"На третьей минуте матча счет открыл игрок "Гагры". По итогам двух таймов "Нарт" владел игровым преимуществом, что и отразилось на конечном результате матча. Уже до конца первого тайма сухумские игроки смогли отыграть пропущенный мяч", — добавил он.

Первая половина игры завершилась вничью, хотя у футболистов "Нарта" были шансы выйти вперед по счету, отметил Манаргия.

"У сухумчан было несколько игровых моментов, которые могли завершиться взятием ворот, но не повезло", — сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Финал чемпионата Абхазии по футболу между командами "Гагра" и "Нарт"

Пресс-атташе подчеркнул, что, начиная со второй половины матча, "Гагра" более активно пошла вперед.

"Было ощущение, что "Гагра" начинает доминировать, но в их ворота был назначен пенальти, который реализовал Лаша Когония. Было видно, что после второго пропущенного мяча гагрцам было тяжело отыграться, что их физическое состояние не позволит достичь успеха в игре", — поделился мнением Манаргия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский клуб "Нарт" после финального матча против команды "Гагра" на стадионе "Динамо"

Третий гол был забит под занавес матча, а четвертый уже в добавленное арбитром время, сказал он.

По словам Алхаса Манаргия, зрителей на матче было много, трибуна была заполнена примерно на 80%.

"Игра вызвала большой интерес среди болельщиков, думаю, они остались довольны зрелищем", — считает Манаргия.

В 2017 году обладатель Кубка Абхазии по футболу "Нарт" отмечает 20 лет со дня создания.