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Ректор АГУ Алеко Гварамия.

Гварамия: после войны в АГУ защитили 18 докторских диссертаций

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия рассказал о предстоящем праздновании 85-летия вуза.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. За все послевоенные годы в Абхазском государственном университете защитили 130 кандидатских и 18 докторских диссертаций, что можно считать хорошим показателем, сказал ректор АГУ Алеко Гварамия на пресс-конференции в Абхазской государственной телерадиокомпании в четверг 12 октября.

В свой юбилейный год Абхазский государственный университет провел большую работу, отметил он. Ректор отметил, что АГУ издал сборник научных трудов преподавателей и отдельно студентов. Также вышла монета "АГУ-85". На всех факультетах были проведены различные научные, культурные и другие мероприятия с приглашением представителей зарубежных вузов. Кроме того, ректор напомнил, что в этом году исторический факультет АГУ отметил 80-летие.

"С 17 по 19 октября мы будем принимать очень важных гостей из России, Карабаха, Приднестровья, ДНР и ЛНР. В 2006 году мы создали Ассоциацию университетов самоопределившихся государств, а после признания Абхазии и Южной Осетии мы назвали ее — Ассоциация университетов новейших независимых государств", — подчеркнул ректор АГУ.

Алеко Гварамия сообщил, что при работе педагогического института было 24 специальности, а сегодня уже 42.

"Более того, у нас есть переход на многоуровневую систему — это бакалавриат, специалитет, магистратура и, кстати говоря, аспирантура в России уже признана следующим уровнем образования, и нам надо это понять", — сказал Гварамия.

Алеко Гварамия сообщил, что 6 ноября он приглашен в Оксфордский университет.

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"Руководители многих университетов будут говорить о новых способах и методах управления вузами европейского масштаба", — отметил ректор АГУ.

Говоря о целевом заказе, ректор отметил, что они должны запрашиваться только по тем специальностям, в которых есть необходимость.

"Если сравнивать, то Белоруссия в прошлом году всего получила 40 мест, а Абхазия 160, это абсолютно неправильно. У Белоруссии прекрасные вузы, и им не нужны специалисты по тем направлениям, которые есть у них (в избытке — ред.). А мы что делаем? Если посмотреть, сколько архитекторов мы подготовили после войны, то их хватит на всю Россию", — подчеркнул Гварамия.

Структура целевого заказа, вопрос возвращения тех, кого государство отправило на обучение на бесплатной основе, должны быть проработаны, сказал он.

"К примеру, в Чечне установлен срок отработки пять лет после окончания вуза. Что с нами случилось?" — посетовал он.

Абхазский государственный университет основан постановлением Наркомпроса Абхазии от 4 февраля 1932 года как Агропедагогический институт. В 1933 году был преобразован в Сухумский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. В 1979 году реорганизован в АГУ.




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