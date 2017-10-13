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Вахтанг Пипия

Закон приватизации: что предлагает Госкомимущество Абхазии Парламенту

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности" Абхазии уже устарел и нуждается в поправках, считает председатель Госкомитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

О том, какие изменения предлагает внести в законодательство Госкомимущество республики и какие ждать последствия, рассказал Sputnik руководитель ведомства.

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О необходимости внесения поправок в закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности", председатель Госкомитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия заявил на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в июне 2017 года.

Спустя три месяца после проведения Госкомитетом анализа нового закона о приватизации, эксперты выявили в документе существенные недостатки. Предложений для Парламента набралось на 15 пунктов, особое внимание стоит обратить на три важных момента.

"Мы составили комплекс вопросов и отправили депутатам Народного Собрания. В этом предложении мы в первую очередь подчеркнули необходимость формирования полного реестра государственной собственности, содержащего количественное, стоимостное и технически-правовые характеристики объектов недвижимости", — рассказал Вахтанг Пипия.

По его оценкам, сегодня в Абхазии необходимыми реестровыми документами обладают примерно 10% всей недвижимости госсобственности. Для формирования полного реестра нужна очень скрупулезная и трудоемкая работа, которой занимаются службы Госкомитета. Сам закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности", по мнению председателя Госкомимущества, успел устареть, пока рассматривался Парламентом в течение долгого времени, около шести лет.

Еще одна проблема, по словам Пипия, заключается в двухуровневой системе приватизации, которая препятствует прямой продаже госимущества. По его мнению, разграничение функций в сфере приватизации между республиканской и муниципальной собственностью не способствуют привлечению инвестиций в республику, и в этот пункт закона нужно внести поправки.

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"Государству необходимо привлечь инвесторов в любой вид собственности, не разделяя на республиканскую или же муниципальную собственность. Депутаты – это народные избранники, и если требуется прямая продажа того или иного объекта, они должны продавать", — заявил Вахтанг Пипия.

В этом процессе важна процедура адекватной и обоснованной оценки. Пипия считает, что этой деятельностью должны заниматься не только независимые оценщики, но и государственные структуры, которые будут нести ответственность за результаты.

В стране существует запрет на прямую продажу госсобственности, рассматриваются конкурсные и аукционные формы продажи. Если с первой формой продажи председатель Госкомитета согласен, то в случае с аукционом, считает он, возникнет много сложностей.

В первую очередь Пипия связывает эту проблему с отсутствием в стране профессиональных аукционистов и низкой конкурентоспособностью граждан республики.

"Аукцион сейчас совершенно невыгоден для нас – граждан Абхазии. Мы заинтересованы сделать граждан нашей страны собственниками, именно они у нас в приоритете. Я думаю, что мало кто из наших граждан придет на эти аукционы, так как, вероятно, в них будут принимать участие толстосумы, у которых есть финансовая возможность скупить все", — считает председатель Госкомитета.

Вахтанг Пипия уверен, что Парламент страны примет основные предложения Госкомитета Абхазии в закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности".

"В частной беседе с депутатами мы нашли понимание в этом вопросе, и я уверен, что они примут наши предложения", — сказал Вахтанг Пипия.

В какие сроки Парламент рассмотрит предложения Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Абхазии, Вахтанг Пипия ответить затруднился. По его словам, в абхазском законодательстве не прописаны конкретные сроки, в которые должны уложиться народные избранники.




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