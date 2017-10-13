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Презентация каталога предприятий сельского хозяйства Абхазии

Абхазия выставит продукцию на крупнейшей торговой площадке Европы

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц и исполнительный директор Международного культурного делового центра Абхазии Олег Лакоба в студии радио Sputnik подвели итоги аграрной выставки "Золотая осень 2017".

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. На крупнейшей торговой площадке Европы "Фуд Сити" будет размещаться одно из подразделений Торгового дома Абхазии, сказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, подводя на радио Sputnik итоги аграрного форума "Золотая осень 2017".

"Я думаю, что таким образом небольшие производители, которые не могли попадать в большие сети, теперь там могут быть представлены. Мы задумывали проект как проект для компаний с пока еще не очень солидными возможностями. Я в этом вижу серьезную перспективу для наших производителей", — подчеркнул он.

Встреча Хаджимба с участниками агропромышленной выставки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Производители качественной продукции, даже в небольшом количестве, смогут выходить на внешние рынки, считает торгпред.

Абхазия в очередной раз на Международной выставке "Золотая осень 2017"подтвердила, что производит качественную продукцию, подчеркнул Барциц.

"Кроме того, Абхазия продемонстрировала, что может представить свою продукцию на самых крупных выставках", — добавил он.

Абхазская продукция на крупном аграрном форуме получила пять золотых медалей в номинации "За высокое качество произведенной продукции".

"Особо была отмечена культурная программа, мы уже не первый год участвуем в этой выставке. В этом году золотые медали получили производители асыдзбала, варенья из инжира, меда. Также организаторы выставки отметили культурную часть", — рассказал исполнительный директор Международного культурного делового центра Абхазии Олег Лакоба

Участие в подобных мероприятиях крайне важно для абхазских производителей, уверен торгпред Барциц.

"Самое главное то, что туда приезжают компании, которые находятся на старте производства. Это небольшие компании, которые хотят выйти на рынок", — пояснил Барциц.

Он особо отметил, что с заключением договора между Торговым представительством Абхазии и Евразийским деловым союзом появляется новое окно возможностей для абхазских производителей.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проводится в Москве ежегодно и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Всего на агрофоруме работало 23 площадки, 19 розничных рынков и 95 ярмарок выходного дня.




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