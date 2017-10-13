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Жак Матье Эмиль Ланг (Слева)

13 октября 1992 года: письмо министру культуры Франции Жаку Лангу

© AFP/ GEORGES BENDRIHEM
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (60)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

13 октября министр культуры Абхазии Нодар Чанба направил письмо министру культуры и просвещения Франции Жаку Лангу.

"Уважаемый господин министр, один из древнейших народов мира, чья богатая культура могла бы занять достойное место среди духовных ценностей мировой цивилизации, абхазы оказались на грани этнической катастрофы. 14 августа сего года, Грузия под руководством Шеварднадзе совершила военную агрессию и оккупировала Абхазию. Сотни единиц боевой техники с суши, воздуха и моря обстреливают не столько позиции абхазских ополченцев, сколько жилые кварталы городов и сел", — говорится в письме.

Чанба также отметил, что имеются многочисленные жертвы среди мирного населения. 

"Убиты десятки школьников и студентов. Разграблены такие учреждения культуры и образования, как Абхазский государственный драмтеатр, музей имени Лакоба, университет, научно-исследовательские институты. Сожжены и разрушены Дом творческих союзов, школы и детские сады. Осуществляются акты вандализмы в отношении памятников выдающимся писателям", — говорится в письме. 

Темы:
"413 дней" (60)



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