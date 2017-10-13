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Заместитель главы МИД Абхазии Кан Тания на вечере в честь писателя Алексея Гогуа

Тания: рады, что в Европарламенте откликнулись на обращение из Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (41)
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Депутаты Европарламента окажут поддержку инициативе благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" и проведут специальное обсуждение по теме механизмов защиты христианских памятников в Абхазии.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба.  Заместитель министра иностранных дел Абхазии, посол доброй воли Кан Тания выразил радость на отклик в Европарламенте на видеообращение движения  "Послы доброй воли Абхазии" о необходимости сохранения культурных объектов в республике. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Sputnik.

"Получается, что мы таким креативным путем добились того, что Европарламент будет рассматривать вопрос сохранения памятников в Абхазии и в целом ее культурного наследия", — добавил он.

В конце 2017 года "Послы доброй воли Абхазии" направятся в Европарламент для обсуждения уже напрямую с евродепутатами вопросов, касающихся сохранения культурных памятников в Абхазии.

Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
© Sputnik. Александр Натрускин
Инициативу "Послов доброй воли Абхазии" поддержали в Европарламенте

"Какой это будет формат, я думаю, решится в ближайшее время, но нам хотелось бы более детально разъяснить нашу позицию и проблематику в целом", — пояснил Кан Тания.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" наряду с оказанием социальной поддержки, реализацией благотворительных проектов в сфере образования, спорта, культуры внутри страны, также занимается продвижением позитивного имиджа республики за пределами Абхазии.

"Это, на наш взгляд, приведет к достижению международного признания Абхазии", — считает Тания. 

Победительница музыкального проекта Ты супер! Валерия Адлейба на учредительном съезде благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
© Sputnik.
Движение во благо: у Абхазии появились послы доброй воли

Посол доброй воли Абхазии Тенгиз Тарба также выразил благодарность депутату Европарламента Майклу Марусику, поддержавшему абхазскую инициативу.

"Мы рады тому, что наше послание было услышано, и надеемся, что депутаты Европарламента будут способствовать привлечению компетентных специалистов для положительного решения такого важного вопроса. Безусловно, храмы Абхазии как общеевропейское достояние  являются  частью мирового наследия", — подчеркнул он.

О поддержке депутатов Европарламента инициативы благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" и проведения специального обсуждения по теме механизмов защиты христианских памятников в Абхазии заявил депутат Европарламента от Польши Майкл Марусик.  

"Сохранение памятников, относящихся к первым векам христианства, является благородной и мудрой инициативой. Вы должны обратить на это внимание. Было бы также целесообразно, если бы Европейский парламент поддержал инициативу Послов доброй воли и инициировал обсуждение механизмов защиты христианских памятников. Мы не должны терять это уникальное наследие", — отметил евродепутат. По его мнению, необходимо обеспечить защиту абхазских памятников со стороны ЮНЕСКО и признать их мировым наследием культуры и истории.

Послы доброй воли Абхазии опубликовали 2 октября  видеообращение к ЮНЕСКО с призывом совместно решать вопросы сохранения древних православных храмов, которые находятся на территории республики. Видеообращение послов  набрало десятки тысяч просмотров в социальных сетях. 


Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (41)



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