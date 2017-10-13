Выходные в Абхазии будут дождливыми

По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт циклона.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В субботу ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем преимущественно без осадков, ближе к вечеру начнется дождь. В воскресенье облачная погода с прояснениями, ночью и в первой половине дня дождь с грозой, а во второй половине дня осадки прекратятся.

Атмосферное давление высокое, 762-766 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9˚С +14˚С, днем +15˚С +20˚С.

Температура морской воды +21˚С.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.