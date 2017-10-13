Выходные в Абхазии будут дождливыми

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В субботу ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем преимущественно без осадков, ближе к вечеру начнется дождь. В воскресенье облачная погода с прояснениями, ночью и в первой половине дня дождь с грозой, а во второй половине дня осадки прекратятся.
Атмосферное давление высокое, 762-766 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9˚С +14˚С, днем +15˚С +20˚С.
Температура морской воды +21˚С.
Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.