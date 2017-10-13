"На старт!": Сухум готовится к спортивным выходным

О том, как идет подготовка к Кубку Евразии по плаванию на открытой воде, соревнованию по триатлону, а также дружескому забегу "Сухумский октябрь" - состязаниям, которые состоятся 14 и 15 октября, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Спортивные события, ожидающие жителей Абхазии в ближайшие выходные, проходят в республике впервые – Кубок Евразии по плаванию на открытой воде и соревнования по триатлону. Также в поддержку этих состязаний состоится дружеский забег "Сухумский октябрь", в котором примет участие и команда Sputnik Абхазия.

Подготовка к стартам

Въезд на набережную Сухума перекрыт, а на площади у Абхазского государственного драмтеатра имени Чанба завершается строительство сцены, рядом стоит палатка, где будет проходить выдача стартовых номеров участникам.

"Мы с утра начали подготавливать старт-финишную зону к предстоящим мероприятиям. Для этого необходимо оборудовать транзитную зону, где будут расположены 200 велосипедов участников. Также необходимо собрать зону для переодевания, для хранения вещей — этим мы сейчас активно занимаемся", — рассказал президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

Готовится и маршрут заплыва на открытой воде.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сухумский октябрь": организаторы забега предложили выбрать дистанцию

"Мы подготовили специальные якоря, грузы, сейчас нам МЧС выделило судно, с его помощью будем делать разметки для завтрашнего маршрута на воде", — говорит он.

180 человек зарегистрировались на триатлон, 120 пловцов будут участвовать в финале Кубка Евразии, а в забеге "Сухумский октябрь" стартуют 302 бегуна.

"У нас еще очень много работы, самое главное, конечно, обеспечить хронометраж времени, для этого необходимо в разных локациях маршрутов установить специальные устройства, которые через интернет, через wi-fi будут передавать данные хронометрии в реальном времени", — подчеркнул Барциц.

Высокие технологии

Кроме того организаторы соревнований планируют установить специальную камеру на финише, которая будет синхронизирована с чипами участников.

"В момент финиша камера будет делать специальную фотографию и выставлять ее в интернет, мне кажется, такого не было даже на российских стартах. Многие участники хотят видеть, как они финишируют, камера будет автоматизировать этот процесс", — рассказал он.

Система хронометража позволит каждому участнику получить свое точное время, а также на сайте организаторов распечатать сертификат участника.

Подготовка к Кубку Евразии по плаванию на открытой воде и соревнования по триатлону на набережной в Сухуме © Sputnik.

Подготовка к Кубку Евразии по плаванию на открытой воде и соревнования по триатлону на набережной в Сухуме © Sputnik.

Подготовка к Кубку Евразии по плаванию на открытой воде и соревнования по триатлону на набережной в Сухуме © Sputnik. 1 / 3 © Sputnik. Подготовка к Кубку Евразии по плаванию на открытой воде и соревнования по триатлону на набережной в Сухуме

Слет

Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц сообщил, что участники предстоящих соревнований уже прибывают в Сухум.

"Участники постепенно собираются, подъезжают на велосипедах. Здесь уже две группы, одна из ДНР, другая из ЛНР, так что география участников расширяется. С погодой нам пока везет, сегодня очень хорошая погода, завтра также, по прогнозам, солнце, но в воскресенье обещают дождь, поэтому мы к нему тоже готовы, закуплены дождевики, волонтеры не промокнут", — заверил Барциц.

По его словам, помощь в организации соревнований оказывают 60 волонтеров, они совместно с сотрудниками ГАИ будут заниматься регулированием движения.

"На старт-финишной линии будут дежурить 18 волонтеров, часть из них будут задействованы в выдаче номеров", — уточнил он.

Специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухум Анри Адлейба отметил, что волонтеры с радостью помогают в организации спортивных соревнований.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц о забеге "Сухумский октябрь": приглашаем всех желающих

"Есть инициативная волонтерская группа "Авангард", они будут помогать нам на протяжении двух дней. В первый день примут участие около 20 волонтеров, а в воскресенье 60 выйдут помогать. В субботу после награждения победителей пройдет небольшой концерт", — сказал Адлейба.

Финал кубка Евразии по плаванию на открытой воде состоится 14 октября на набережной Махаджиров на площади напротив драмтеатра.

На стартах по триатлону 15 октября будет две взрослых дисциплины (олимпийская и спринт) и детская дистанция. Принять в них участие могут не только профессиональные спортсмены, но и спортсмены-любители. Соревнования пройдут на набережной Махаджиров с 08:00 до 15:00. Зарегистрироваться можно до 19:00 13 октября. Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает в роли информационного партнера соревнований.