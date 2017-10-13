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Моральное преимущество: в Абхазии выберут лучших предпринимателей

© Fotolia/ Lenetsnikolai
В Абхазии
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Конкурс предпринимателей, который организует Министерство экономики Абхазии и Торгово-промышленная палата республики, пройдет в рамках Российско-абхазского делового форума 27 октября 2017 года.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik, Бадри Есиава. Главный приз первого конкурса предпринимателей – это моральное поощрение бизнесменов Абхазии и реклама их деятельности, рассказали корреспонденту Sputnik организаторы конкурса предпринимателей, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и президент ТПП страны Геннадий Гагулия.

По их словам, материального поощрения победителям конкурса не предусмотрено, а главная цель номинаций заключается в проявлении внимания со стороны государства к местным предпринимателям и высокой оценке их достижений в области бизнеса и вклада в развитие экономического сектора республики. 

"Как сказал один из представителей бизнес-конгломерации ТПП Абхазии, иногда такого рода внимание со стороны государства действует больше, чем материальное поощрение. Все эти люди усердно работают и особой помощи со стороны государства не ждут. Я думаю, когда результаты работы предпринимателей отмечаются на таком уровне, это дает им дополнительный стимул и хорошую рекламу", — отметил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия пояснил, что победители номинаций конкурса получат грамоты и цветы. Он согласен с министром экономики в том, что бизнесмены страны получают небольшую поддержку со стороны государства, а подобные инициативы не только поднимут престиж предпринимательства в обществе, но и продемонстрируют отношение государства к местному бизнесу. 

Владимир Лепехин
© Фото: предоставлено Владимиром Лепехиным
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"Мы на протяжении уже многих лет планировали провести такой конкурс, но не удавалось. Вы знаете, что у нас есть много предприятий, которые с помощью и без помощи государства строили свою работу в сложных экономических условиях. С каждым годом их становится все больше, и они развиваются", — сказал Гагулия. 

Всего в конкурсе предпринимателей Абхазии, по словам Адгура Ардзинба, будет семь номинаций: "Лучший производитель-экспортер промышленной продукции", "Лучшее предприятие в сфере оптово-розничной торговли", "Лучший объект размещения курортно-туристического сектора", "Лучшее предприятие в сельскохозяйственной отрасли", "Лучшее предприятие общественного питания", "Лучший российско-абхазский бизнес" и "Прорыв года". 

"В каждой номинации свои профильные критерии, но в первую очередь будет учитываться доля рынка, которую охватывает предприятие, его вклад в формирование госбюджета, количество рабочих мест, уровень заработной платы, прозрачность работы", — отметил министр. 

Отбором номинантов занимается оргкомитет, в который входят министр экономики, президент ТПП и министр по налогам и сборам. 

В списке потенциальных участников более 50 предприятий страны, по мнению  Ардзинба,  ближе к дате проведения итогов, количество номинантов сократится почти вдвое. 

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Представители оргкомитета войдут и в состав жюри, состоящего из девяти членов, в котором будут министр по курортам и туризму, министр сельского хозяйства, представители Парламента, председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии и заместитель руководителя инвестиционного агентства Абхазии. 

"По каждой из номинаций будут отобраны три или четыре предприятия, и жюри путем голосования определит победителя. Думаю, что ближе к двадцатым числам октября уже будем точно знать номинантов", — сказал Ардзинба. 

Конкурс предпринимателей, который организует Министерство экономики Абхазии и Торгово-промышленная палата республики, пройдет в рамках Российско-абхазского делового форума 27 октября 2017 года.




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