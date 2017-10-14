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Сухумский октябрь. Триатлон

На старт, внимание, марш: в Сухуме прошел любительский забег

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Спортивные выходные в Сухуме (7)
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Более 300 атлетов приняли участие в забеге "Сухумский октябрь" на набережной Махаджиров в субботу, 14 октября.

Сария Кварацхелия, Sputnik

С раннего утра у театральной площади стали собираться участники самого теплого забега этой осени. А таковых оказалось немало: все 300 вакантных мест разлетелись в течение трех дней. 

Забег
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Сухумский октябрь": организаторы забега предложили выбрать дистанцию

О регистрации в забеге объявили за несколько дней до начала. Регистрироваться можно было на сайте Titan — главного организатора мероприятия. 

В забеге "Сухумский октябрь" организаторы предложили участникам самим выбирать дистанцию.

"Есть три дистанции для взрослых на два с половиной, пять и десять километров, и для детей на дистанцию один километр. Участники сами могут выбрать дистанцию. Всех их на финише будут ждать памятные медали. Забег мы проведем перед финалом Кубка Евразии по плаванию и началом Чемпионата Евразии по триатлону. Мы решили провести забег для всех желающих", — рассказал ранее президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

Основной задачей забега, по словам организатора, стало привлечение внимания населения Абхазии к спорту и к здоровому образу жизни.

302 человека зарегистрировались в забеге "Сухумский октябрь". Самому молодому из них –  Руслану Габуния – всего три года. Он решительно настроен преодолеть дистанцию в целых 1000 метров. 

Перед стартом спортсменам раздают специальные фиксаторы старта и финиша и приглашают на разминку. Эксперт по разминке Рашид Инапшба со своими помощниками инструктируют бегунов.

Сухумский октябрь. Забег
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский октябрь. Забег

Старт

Первыми стартовали юные спортсмены. Более 140 детей в возрасте от трех до 14 лет пробежали дистанцию в один километр.

Первым прибежал к финишу атлет из Донецка Данил Верещагин. Данилу 14 лет. Спортом занимается уже 8 лет. 

"Для меня эта дистанция не нова, но довольно-таки сложно было преодолеть", — признается атлет.

Самый юный участник забега Руслан Габуния преодолел дистанцию вместе со своим отцом. По словам отца мальчика, несмотря на все трудности Руслан мужественно преодолел  путь и очень доволен своим результатом.

Андрей Гавриков и Екатерина Василенок
© Sputnik.
Василенок: победить в забеге "Сухумский октябрь" было сложно

За детским забегом последовал взрослый. Здесь уже организаторы предлагали три дистанции в два с половиной, пять и для самых маститых спортсменов в десять километров.

Все участники стартовали вместе. Атлеты, которые бежали два с половиной километра, сразу же ушли в отрыв. А атлеты более сложных дистанций разумно предпочли поберечь свои силы.

Первой на дистанции пять километров прибежала Сухумчанка Алина Ханипелян.

"Я легкоатлетка, для меня эта дистанция привычная. Старалась добежать первой, чтобы не подвести команду и своего тренера Лолиту Викторовну Акуция", – рассказывает запыхавшаяся спортсменка.

Команда Sputnik Абхазия также приняла участие в забеге "Сухумский октябрь". Пресс-секретарь информационного агентства Милана Возба прибежала второй в дистанции два с половиной километра.

В дистанции 10 километров первой финишировала  Екатерина Василенок из Сочи. 

"Всегда приятно побеждать. Когда первой пересекаешь финишную черту, думаешь, что все ежедневные тренировки были не зря. Конечно, Победить было сложно. Я очень радуюсь тому, что участвую в забеге, который проходит в Абхазии", — поделилась впечатлениями Екатерина Василенко.

Призеры всех дистанции были награждены памятными дипломами медалями.

Сухумский октябрь. Забег
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский октябрь. Забег

Забег "Сухумская осень" состоялся в рамках сотрудничества между федерациями триатлона Абхазии и России.

Темы:
Спортивные выходные в Сухуме (7)



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