17:51 14 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Сухумский октябрь. Забег

Финал Кубка Евразии по плаванию состоялся в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивные выходные в Сухуме (7)
87 0 0

Более 120 пловцов с разных стран приехали в Сухум на финал кубка Евразии по плаванию.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Финал Кубка Евразии по плаванию состоялся в Сухуме в субботу, 14 октября.

Более 120 пловцов с разных стран приехали в Сухум, чтобы принять участие в финале кубка Евразии по плаванию.

"Мероприятие очень хорошее. 120 пловцов борются за победу в разных возрастных категориях. Все проходит на высоком уровне", — рассказал вице-президент федерации триатлона России Алексей Ческидов.

Первыми стартовали дети на дистанциях 300 и 1000 метров. В соревнованиях приняли участие 20 подопечных Сухумской детско-юношеской спортивной школы.

Сухумский октябрь. Триатлон
© Sputnik / Томас Тхайцук
На старт, внимание, марш: в Сухуме прошел любительский забег

"20 спортсменов, которых тренируем я и Виктор Задорожный решили участвовать в плавании. Все они показали хорошие результаты", — рассказала тренер по плаванию СДЮСШ  Елена  Вардиниади.

Трое  ее подопечных заняли первые места в различных дистанциях и возрастных категориях.

"Александр Овчаров, Диана Габелия и Давид Нубарян. Все они заняли первые места в дистанции 300 метров, но в разных возрастных категориях", — отметила Вардиниади.

Сухумский октябрь. Забег
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский октябрь. Забег

Сразу после дистанции 300 и 1000 метров, стартовали более сложные дистанции в шесть и десять километров.  Этот морской путь уже невозможно преодолеть без ежедневной тренировки. И даже для профессиональных спортсменов путь представляется довольно-таки сложным.

Однако не для Евгения Зеленых из Абхазии Евгений Зеленых, который финишировал первым в дистанции 10 километров.

"Для меня это не первый турнир. Плаваньем занимаюсь давно. Свой первый рекорд поставил в Абхазии на дистанции 100 метров", — рассказывает чемпион.

Евгений Зеленых родился и рос в Абхазии. Свой первый рекорд поставил именно здесь.

"Это была дистанция в 100 метров. Преодолел за 53 секунда, — вспоминает он. – Затем уехал в Россию. И сейчас являюсь тренером".

Сухумский октябрь. Забег
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский октябрь. Забег

Финал кубка Евразии прошел в Абхазии 14 октября в рамках сотрудничества федерации по триатлону Абхазии и России. В финале приняли участие более 120 пловцов из разных стран.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает информационным партнером серии стартов и финала Кубка Евразии по плаванию в открытом море, которые пройдут в Сухуме 14 и 15 октября 2017 года.

Темы:
Спортивные выходные в Сухуме (7)

По теме

Победитель забега "Сухумский октябрь": организация на высшем уровне
"Сухумский октябрь": организаторы забега предложили выбрать дистанцию
Пресс-конференция об итогах благотворительного забега "Бежим со смыслом"



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

  • Женщина бросает свой бюллетень в урну на избирательном участке, архивное фото
    Показательное неучастие

    ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.

  • Тюремная камера. Архивное фото
    Срок для вербовщика

    В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".

  • Александр Лукашенко
    Сильная роль

    Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

  • Аждар Куртов
    Незаметный ГУАМ

    В октябре 1997 года было объявлено о создании союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Что спустя 20 лет происходит с ГУАМ?

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тореро с быком во время корриды на арене Лас-Вентас в Мадриде, Испания
Самые яркие фото недели: коррида в Мадриде и кабаре в Сингапуре
Handmade: самый опасный патрон
Handmade: самый опасный патрон
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

Sputnikabkhazia