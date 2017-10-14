Более 120 пловцов с разных стран приехали в Сухум на финал кубка Евразии по плаванию.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Финал Кубка Евразии по плаванию состоялся в Сухуме в субботу, 14 октября.

Более 120 пловцов с разных стран приехали в Сухум, чтобы принять участие в финале кубка Евразии по плаванию.

"Мероприятие очень хорошее. 120 пловцов борются за победу в разных возрастных категориях. Все проходит на высоком уровне", — рассказал вице-президент федерации триатлона России Алексей Ческидов.

Первыми стартовали дети на дистанциях 300 и 1000 метров. В соревнованиях приняли участие 20 подопечных Сухумской детско-юношеской спортивной школы.

"20 спортсменов, которых тренируем я и Виктор Задорожный решили участвовать в плавании. Все они показали хорошие результаты", — рассказала тренер по плаванию СДЮСШ Елена Вардиниади.

Трое ее подопечных заняли первые места в различных дистанциях и возрастных категориях.

"Александр Овчаров, Диана Габелия и Давид Нубарян. Все они заняли первые места в дистанции 300 метров, но в разных возрастных категориях", — отметила Вардиниади.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский октябрь. Забег

Сразу после дистанции 300 и 1000 метров, стартовали более сложные дистанции в шесть и десять километров. Этот морской путь уже невозможно преодолеть без ежедневной тренировки. И даже для профессиональных спортсменов путь представляется довольно-таки сложным.

Однако не для Евгения Зеленых из Абхазии Евгений Зеленых, который финишировал первым в дистанции 10 километров.

"Для меня это не первый турнир. Плаваньем занимаюсь давно. Свой первый рекорд поставил в Абхазии на дистанции 100 метров", — рассказывает чемпион.

Евгений Зеленых родился и рос в Абхазии. Свой первый рекорд поставил именно здесь.

"Это была дистанция в 100 метров. Преодолел за 53 секунда, — вспоминает он. – Затем уехал в Россию. И сейчас являюсь тренером".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский октябрь. Забег

Финал кубка Евразии прошел в Абхазии 14 октября в рамках сотрудничества федерации по триатлону Абхазии и России. В финале приняли участие более 120 пловцов из разных стран.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает информационным партнером серии стартов и финала Кубка Евразии по плаванию в открытом море, которые пройдут в Сухуме 14 и 15 октября 2017 года.