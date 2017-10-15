15 октября 1992 года: Абхазия готова запустить поезда из Нового Афона до Псоу

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

15 октября 1992 года пресс-служба Верховного Совета Абхазии сообщала о том, железная дорога на контролируемой правительством Абхазии территории от города Новый Афон до границы с Россией подготовлена для движения поездов.

"По сообщениям Министерства обороны Республики Абхазия, сохраняется напряженность на линии противостояния у реки Гумиста. Войсками Госсовета Грузии укрепляется оборона, минируются подходы к Сухуму. По сведениям разведки, готовятся диверсионные группы для проникновения в тыл войск Республики Абхазия", — сообщала пресс-служба Верховного Совета Абхазии.

В Сухуме, по неуточненным данным, руководство, назначенное Госсоветом Грузии, переместилась с дачи Сталина в здание Верховного Совета Республики Абхазия, говорилось в сообщении.