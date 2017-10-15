Впервые в Абхазии: соревнования по триатлону стартовали в Сухуме

Триатлон в Сухуме будет проходить по двум дистанциям – спринтерская и олимпийская, в соревнованиях принимают участие как спортсмены из Абхазии, так и из России, ДНР, ЛНР.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Впервые в Абхазии проходят игры по триатлону, сообщает корреспондент с места события.

Старт дан с Набережной Махаджиров у Абхазского государственного драматического театра, где вот уже второй день кипят драматичные спортивные события.

© Sputnik. Томас Тхайцук Спортивная суббота: финал Кубка Евразии по плаванию и любительский забег в Сухуме

Если вчера проходили соревнования по дружественному забегу "Сухумский октябрь" и на Кубок Евразии по плаванию на открытой воде, то второй день посвящен триатлону.

В соревнованиях приняли участие дети от 7 до 15 лет, которые должны были проплыть 200 метров, проехать на велосипедах 4 километра и пробежать один километр. Однако, из-за больших волн, образовавшихся после дождя, организаторы отменили плавание на открытой воде.

"Мы надеемся на лучшее, что займем призовые места, покажем на что мы способны, но у нас сильные соперники, мы их уважаем ", — отметила Екатерина Богословская из Донецкой области.

Для взрослых участников спортивных баталий будет две дистанции – это спринт в короткой дистанции – 750 метров плавания, затем заезд 20 километров на велосипеде и бег пять километров. Надо отметить, что эти этапы проходят без остановок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Триатлон в Сухуме

"Настрой положительный, Абхазия нас встретила дождиком, но, чем тяжелей, тем интересней", — сказал участник олимпийской дистанции Владимир Меркушев из Удмуртии.

Время с момента вступления в воду и бегового финиша не останавливается. Вторая дистанция – олимпийская, она ровно в два раза больше, плавание 1500 метров, 40 километров езды на велосипеде и 10 километров бег.

В соревнованиях принимают участия любители, хотя некоторые из них очень опытные. Впервые в Абхазии участие в соревнованиях будут принимать абхазские любители триатлона.

© Sputnik / Томас Тхайцук Финал Кубка Евразии по плаванию состоялся в Сухуме

"Ребята готовились все лето, у нас заявлено 12 человек, они будут участвовать в спринте, из них двое проверят свои силы в олимпийской дистанции. Один из участников олимпийской дистанции — Денис Саманба, с которым мы впервые участвовали в соревнованиях в Сочи", — говорит президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

Он подчеркнул, что все будут болеть за Дениса и других любителей спорта из Абхазии, и выразил уверенность в том, что они достойно выступят.

"Все ребята, которые будут принимать участие в соревнованиях молодцы, они очень долго готовились, поэтому призываю всех болеть за них и за наших гостей", — сказал Барциц.

Спортивное движение "Спорт Апсны" является одним из организаторов игр. Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает информационным партнером этих спортивных соревнований.