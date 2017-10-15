Дети из Донецка выиграли соревнования по триатлону в Сухуме

В соревнованиях по триатлону в Сухуме принимают участие как спортсмены из Абхазии, так и из России, ДНР, ЛНР.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. В соревнованиях по триатлону в детской категории первые места среди мальчиков и девочек заняли гости из Донецкой народной республики, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Среди мальчиков первое место занял 15-летний Иван Шевченко.

"Было немного трудно по трассе, так как после дождя образовались лужи, приходилось их объезжать, чтобы избежать падения", — отметил юный спортсмен из ДНР.

Победитель отметил, что организовано соревнование на высшем уровне.

"Мне все очень нравится, здесь настоящая спортивная атмосфера. В Донецке я несколько раз участвовал в подобных соревнованиях, занимал вторые и третьи места", — добавил он.

Алина Науменко из Донецкой народной республики финишировала первой среди девочек.

"Трасса была не простая из-за дождя, но удалось избежать завалов и финишировать первой. Я уже шесть лет занимаюсь триатлоном, хочу стать тренером в этом виде спорта. Абхазия мне очень понравилась, надеюсь еще не раз сюда вернуться", — говорит 14-летняя спортсменка из ДНР.

© Sputnik / Томас Тхайцук Триатлон в Сухуме

В соревнованиях приняли участие дети от 7 до 15 лет, которые должны были проплыть 200 метров, проехать на велосипедах 4 километра и пробежать один километр. Но из-за больших волн, образовавшихся после дождя, организаторы отменили плавание на открытой воде.

Если вчера проходили соревнования по дружественному забегу "Сухумский октябрь" и на Кубок Евразии по плаванию на открытой воде, то второй день посвящен триатлону.

© Sputnik. Томас Тхайцук Спортивная суббота: финал Кубка Евразии по плаванию и любительский забег в Сухуме

Для взрослых участников спортивных баталий будет две дистанции – это спринт в короткой дистанции – 750 метров плавания, после чего езда 20 километров на велосипеде и бег пять километров. Надо отметить, что эти этапы проходят без остановок.

Время с момента вступления в воду и бегового финиша не останавливается. Вторая дистанция – олимпийская, она ровно в два раза больше — плавание 1500 метров, 40 километров езды на велосипеде и 10 километров бега.

В соревнованиях принимают участия любители, хотя некоторые из них очень опытные. Впервые в Абхазии участие в соревнованиях будут принимать абхазские любители триатлона.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает информационным партнером этих спортивных соревнований.