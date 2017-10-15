Ценой жизни: подвиг Надежды Курченко

Sputnik, Астанда Ардзинба.

Первый случай угона самолета в СССР, получивший широкую огласку, произошел в октябре 1970 года. Отец и сын Бразинскасы захватили самолет "Аэрофлота" Ан-24, следовавший рейсом Батуми – Сухум – Краснодар.

Злосчастный рейс

15 октября 1970 года советский гражданский самолет АН-24 вылетел из Батуми в Сухум. Время в пути заняло бы 30-35 минут, но через пять минут после взлета в 12.40 по местному времени два пассажира в первом ряду вызвали бортпроводницу и потребовали передать конверт пилотам. Это был отпечатанный еще в Вильнюсе "Приказ № 9", в котором террористы требовали лететь в Турцию и прекратить радиосвязь, за невыполнение приказа — смерть. Одновременно один из террористов объявил пассажирам о том, что советской власти на их самолете больше нет.

Так начался первый в истории СССР захват пассажирского самолета. На борту находилось 46 пассажиров и пять членов экипажа.

Террористами оказались литовцы, отец и сын Бразинскасы. Позже компетентные органы досконально изучат все этапы их жизни. Окажется, что старший Бразинскас – 45-летний Пранас, антикоммунист, в 1944 году служил во вспомогательных войсках немецкой дивизии, где собирал понтонные мосты. Позже он снабжал литовских участников "сопротивления" оружием. В 1965 году Пранас Бразинскас, работая заведующим склада хозтоваров, получил пять лет колонии общего режима за хищение социалистической собственности, однако его условно-досрочно освободили через три года, и дабы не искушать судьбу, он уехал с сыном Альгирдасом в Узбекистан. Но и там Пранас стал организатором местного черного рынка, сын также участвовал в аферах отца. Когда в 1970 году Бразинскасами заинтересовался КГБ, они решили бежать из страны, не придумав ничего лучше, как захватить самолет.

Однако эти любопытные подробности биографии захватчиков еще не были известны ни остальным пассажирам борта, ни членам экипажа.

19-летняя бортпроводница Сухумского авиационного отряда Надежда Курченко рванулась к пилотам с криком: "Нападение!" — Террористы кинулись за ней. "Никому не вставать! — закричал Альгирдас. — Иначе взорвем самолет!" — Курченко пыталась преградить им путь в кабину, и тогда Пранас в упор расстрелял ее из обреза.

Террористы ворвались в кабину и стали стрелять в экипаж, ранив командира, бортмеханика и штурмана, не пострадал только второй пилот. Позже они объяснят, что намеренно решили ранить трех членов экипажа, но не убивать, а одного оставить невредимым, чтобы он смог вести самолет.

© flickr.com/ Alan Wilson Авиалайнера АН-24. Архивное фото.

Стоя за спиной у пилотов, Пранас Бразинскас тряс гранатой и приказывал взять курс на юг, на Трабзон.

Примерно через полтора часа после захвата воздушное судно приземлилось в этом турецком городе. Местный спецназ, который был предупрежден об инциденте, оцепил самолет. Выйдя из самолета, Бразинскас-старший произнес: "Вот она, свобода!" — Оба террориста добровольно сложили оружие и сдались полиции.

Всем членам экипажа оказали медицинскую помощь. Пассажирам и летчикам предложили остаться в Турции, но никто из них это предложение не принял. Через сутки советский военный самолет вывез их всех обратно в СССР, а тело погибшей бортпроводницы Надежды Курченко специальным рейсом было доставлено в Сухум.

В память о Наде

Подвиг девятнадцатилетней Надежды Курченко, выпускницы Понинской школы-интерната Глазовского района в Удмуртии, бортпроводницы Сухумского авиационного отряда, не остался незамеченным. В честь Нади писали песни, называли парки и улицы советских городов, ее именем названа малая планета № 2349, открытая учеными Крымской обсерватории, о ней снят фильм "Абитуриентка". Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу Надежда Курченко награждена боевым орденом Красного Знамени посмертно.

Надежда Курченко родилась 29 декабря 1950 года в селе Новополтава Ключевского района Алтайского края. Она окончила школу-интернат в селе Понино Глазовского района Удмуртской АССР. В декабре 1968 года Надя переехала в Сухум, где стала работать бортпроводником местного авиапредприятия. Юная Надежда Курченко не дожила двух с половиной месяцев до своего двадцатилетия и три месяца до своей свадьбы.

Тело убитой террористами бортпроводницы спецрейсом привезли из Трабзона в Сухум, куда из Удмуртии уже летела ее мать. Похоронить Надю Курченко решили в Сухуме, в одном из центральных парков, который по сей день носит ее имя.

Курченко, Надежда Владимировна

В день ее похорон тысячи людей шли за гробом по улицам города и несли ей цветы. А самолеты, уходившие в рейс, покачивали крыльями в знак уважения своей юной сослуживице.

Через двадцать лет после трагической гибели в 1990 году прах Нади Курченко по настоянию ее матери был перевезен в Удмуртию, останки героини сейчас покоятся на кладбище ее родного города Глазова. В школе юных летчиков в столице республики Ижевске открыт музей ее имени, которому присвоено звание "народного".

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Божья кара

Турецкие власти, во многом из-за влияния США, не выдали террористов Советскому Союзу. Их осудили: отца к восьми годам тюрьмы, а сына – к двум годам. Но менее чем через два года, оба бандита оказались на свободе и сумели перебраться в США, где литовская диаспора выхлопотала им гражданство. На Западе считали, что Бразинскасов нельзя ставить в один ряд с другими террористами, якобы они борются против советского режима.

В Америке они сменили имена и фамилии на Фрэнка и Альберта Уайтов и поселились в городке Санта-Моника в Калифорнии. Жизнь у обоих наладилась. Бразинскас-старший сначала работал маляром, а потом стал совладельцем оружейного магазина. Его сын окончил бухгалтерские курсы, устроился работать в страховую компанию и женился на американке.

Однако до конца жизни Бразинскасу-старшему не давали покоя коммунисты. Ему казалось, что за домом следят агенты КГБ, которые хотят выкрасть его обратно в СССР. В 1980-е он несколько раз попадал в хронику, когда с пистолетом в руке приводил в полицейский участок "агентов КГБ" — каких-то первых встречных с улицы.

В Америке Альгирдас написал книгу воспоминаний о своих с отцом "подвигах", в которой он пытался оправдать захват и угон самолета "борьбой за освобождение Литвы от советской оккупации", а также рассказывал об ужасах жизни в Советском Союзе. Но даже после развала Советского Союза и обретения Литвой независимости Бразинскасы не вернулись на родину, все еще опасаясь замаскированных агентов КГБ.

Под старость лет Бразинскас-старший стал раздражительным, у него с сыном стали часто возникать ссоры. Во время одной из таких 45-летний Альгирдас насмерть забил своего 77-летнего отца спортивной гантелей. Суд признал его виновным и осудил на 16 лет тюрьмы.

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