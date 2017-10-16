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Парламент Абхазии одобрил поправку в закон о налоге на прибыль

© Fotolia/ Shige
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (41)
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Очередное заседание Парламента – Народного Собрания Абхазии состоялось в понедельник 16 октября.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадри Есиава, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за внесение изменений в закон "О налоге на прибыль организаций" в первом чтении в понедельник 16 октября. 

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Поправку в законопроект представил заместитель руководителя Администрации президента, полномочный представитель главы государства в Парламенте Дмитрий Шамба, который отметил, что эта поправка направлена на привлечение притока недорогих финансовых средств в страну извне. 

"В рамках Инвестпрограммы одобрено 10 проектов, восемь из них уже профинансированы, два — на стадии начала финансирования. Будет создано 350 рабочих мест, и прогнозируем увеличение дополнительных доходов в бюджет республики свыше 100 миллионов рублей", — сказал Шамба. 

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сказала, что законопроект был рассмотрен комитетом и одобрен единогласно. 

"У нас есть возможность получить кредиты ниже процентной ставки рефинансирования. Этот проект закона был рассмотрен нашим комитетом и единогласно одобрен. Рекомендую принять поправку в первом чтении", — сказала Смыр. 

Председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба сказал, что замечаний к законопроекту нет. 

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За внесение поправки в закон "О налоге на прибыль организаций" проголосовал 31 депутат, трое были против. 

Внести поправку к закону "О налоге на прибыль организаций" предложило Министерство экономики республики. Речь идет о процентах долговых обязательств любого вида, в том числе полученных по кредитам займов, банковского счета и вклада, а также по облигациям и иным ценным бумагам по ставке в 15% и 20%.

В соответствии с законом Республики Абхазия "О налоге на прибыль организаций" от 1994 года, налог на прибыль иностранных организаций, источник доходов которых находится на территории Абхазии, исчисляется по ставке 15% и 20%. 

По мнению Минэкономики, это невыгодно зарубежным банкам, так как им приходится платить другому государству налоги со своего дохода от процента по выданным им кредитам. По этой причине, к примеру, российские банки не всегда охотно предоставляют кредит абхазским предпринимателям. 

Председатель парламентского комитета Натали Смыр раннее сообщала, что поддерживает инициативу Минэкономики. 

"Зарубежный банк, разместивший свои средства в Абхазии в виде кредитов, каждый месяц получает 10% годовых от суммы, которую выделил. Из этих доходов от кредитов банк должен заплатить 15 или 20 процентов стране, в которой работают его деньги. Если быть точнее, то предприниматель сразу удерживает эту сумму и передает государству", — пояснила Смыр. 

По ее мнению, в таком случае никакой выгоды у банка не остается, зарубежные банки могут предоставить свои кредиты другим компаниям на более выгодных для них условиях.

Сегодня процентная ставка по кредитам рефинансирования в России составляет 9%, а Абхазии выделяются средства под 6% годовых сельскому хозяйству, на бизнес — 10%, причем, срок кредитования длительный.

Для того чтобы Абхазия стала привлекательнее для вложений и российские банки охотнее стали предоставлять кредиты местным предпринимателям, необходимо убрать процентную ставку в 15% и 20% считают в Минэкономики. 

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (41)

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