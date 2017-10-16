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Полис обязательного медицинского страхования

Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Россией по медстрахованию

© Sputnik. Тарас Литвиненко
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (41)
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Заседание Парламента – Народного Собрания Абхазии состоялось в понедельник 16 октября.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба, Бадри Есиава. Депутаты Парламента Абхазии ратифицировали Соглашение с Российской Федерацией о медицинском страховании граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, передают корреспонденты Sputnik из зала Народного Собрания. 

Абхазия и Россия подписали Соглашение по медстрахованию
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазия и Россия подписали Соглашение по медстрахованию

Соглашение для ратификации представил заместитель главы Администрации президента, полномочный представитель главы государства в Парламенте Дмитрий Шамба. Он отметил, что Соглашение между Абхазией и Россией было подписано в рамках реализации положений о стратегическом партнерстве.

В рамках Соглашения Российская Федерация предусматривает в бюджете средства на реализацию этого документа.

Абхазская сторона в свою очередь должна создать условия для выдачи медицинских полисов, организовав пункты выдачи. Реализация Соглашения начнется после ратификации парламентами двух стран.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия рассказал, что согласно Соглашению полис медицинского страхования будет выдаваться в течение трех месяцев после ратификации российской стороной.

Будут открыты шесть пунктов выдачи при районных больницах. Они будут открыты в Ткуарчале, Очамчыре, Гудауте и Гагре.

У депутатов возникли вопросы по реализации Соглашения, в частности, о сроках и возможности переговоров с российской стороной об их продлении, чтобы предотвратить большие очереди. 

Андзор Гоов.
© Sputnik. Роберт Джопуа
Гоов: медполис сократит выезды граждан Абхазии на лечение в Грузию

Министерство здравоохранения учтет замечания парламентариев. Депутаты приняли ратификацию соглашения в окончательном чтении.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и министр здравоохранения России Вероника Скворцова подписали Соглашение о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, 8 августа во время визита президента России Владимира Путина в Абхазию.  

Россиянам, проживающим в Абхазии, в Краснодарском крае готовы оказать медпомощь в рамках ОМС, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев после подписания главами государств Соглашения. 

Губернатор добавил, что пациентам из соседней республики, имеющим российское гражданство, будут доступны краевые клиники в Краснодаре, в том числе учреждения, оказывающие высокотехнологическую медпомощь.

Соглашение позволит гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, получать медицинскую помощь на территории Российской Федерации.

По сообщению Минздрава Абхазии, уже определено общее количество людей в Абхазии, на которых будет распространяться действие российского ОМС, их почти 190 тысяч человек, не считая детей до 14 лет.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (41)



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