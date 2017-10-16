Судьей Арбитражного суда Абхазии избран Зураб Агумаа

Заседание Парламента Абхазии, на котором Зураб Агумаа был избран судьей Арбитражного суда Абхазии состоялся в понедельник 16 октября.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за избрание Зураба Агумаа на должность судьи Арбитражного суда Абхазии на заседании в понедельник 16 октября.

© Sputnik. Томас Тхайцук Кобахия об избрании Агумаа судьей Верховного Суда: он далек от коррупции

Докладчиком выступил полномочный представитель главы государства в Парламенте Абхазии Дмитрий Шамба, который рассказал биографию Агумаа, занимавшего должность председателя Верховного суда Абхазии.

Шамба уточнил, что в соответствии с Конституцией республики судьи Верховного суда несменяемы, независимы и никаких кадровых решений по полномочиям судей не может быть принято, кроме личного заявления самих судей, за исключением некоторых оснований, связанных с определенными проступками в их работе.

"Есть заявление от Зураба Агумаа с просьбой рекомендовать его на должность судьи Арбитражного суда. Квалификационная коллегия судей рассмотрела это заявление и единогласно удовлетворила", — сказал Шамба.

По решению депутатов Парламента Абхазии, Зурабу Агумаа также был присвоен высший квалификационный класс.

Зураб Агумаа родился в 1961 году в селе Эшера Сухумского района, там же он окончил среднюю школу. В 1987 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "правоведение". Во время Отечественной войны народа Абхазии работал в должности начальника отдела контрразведки Гумистинского фронта. В разное время Зураб Агумаа занимал руководящие должности в системе правоохранительных органов Абхазии.