Терзян о гастролях камерного оркестра в Москве: беспрецедентное событие

Абхазский государственный камерный оркестр выступит с гастролями в Москве с 20 по 23 октября и представит зрителям четыре программы.

СУХУМ, 16 окт– Sputnik, Амра Амичба. Беспрецедентным событием назвал первые гастроли Абхазского государственного оркестра в российской столице художественный руководитель коллектива, Заслуженный артист Абхазии Давид Терзян.

"В истории абхазского оркестра, и до войны, и после войны, впервые оркестр гастролирует в Москве. И с такой сложной программой – четыре разные программы на разных площадках", — отметил Терзян.

Гастроли начнутся 20 октября концертом, на котором исполнят произведения французских композиторов – Пуленка, Бизе и Леграна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Терзян: впервые Госоркестр Абхазии выступит с гастролями в Москве

"20 октября состоится концерт солиста Абхазской филармонии Луки Гаделия. Во второй день, 22 октября, сыграем "Реквием" Моцарта, выступят солисты Абхазской филармонии и камерного оркестра Нана Черкезия, Алхас Ферзба. В Музее Пушкина пройдет концерт "Сказки Венского леса", будут исполнены произведения Моцарта, Бетховена, Штрауса, а именно 40-я симфония Моцарта, 6-я симфония Бетховена, вальсы Штрауса. 23 октября в Центре Дома журналиста будут выступать талантливые дети фонда Спивакова и наши абхазские солисты, которые неоднократно были лауреатами конкурса имени Чичба: Кая Хупория и Мария Терзян-Хагба, также солисты Нана Черкезия, Астамур Квициния. Будет представлена абхазская музыка, западноевропейская, классическая музыка. Для камерного оркестра мало произведений абхазской музыки, но то, что имеется, мы обязательно исполним — это "Шышь нани", "Песнь о скале", дуэтом споют Нана Черкезия и Астамур Квициния. А также прозвучит песня Чепелянского, оркестрованная специально для камерного оркестра, попурри на абхазские темы композитора Петрова – очень красивое произведение, часто исполняем, — перечислил худрук Абхазского камерного оркестра. — Москва избалована хорошими оркестрами и хорошими солистами. Мы должны на высоте выступить".

По словам Давида Терзяна, оркестр по шесть дней в неделю проводит репетиции.

"Настроение праздничное, в предвкушении. Приятное волнение. С другой стороны, в неделю шесть дней репетиций напряженных, потому что за один день все четыре программы не успеваем отрепетировать. Приходится графиком разложить все, чтобы весь репертуар пройти. Эти гастроли не были запланированы, и хочу поблагодарить Министерство культуры Абхазии за поддержку, потому что они нашли средства на оплату поездки", — подчеркнул он.

Художественный руководитель Государственного камерного оркестра надеется на аншлаг, и по его информации, билеты на концерты уже раскуплены.

"Будет интересно, очень много желающих. Я уже в курсе, что уже даже раскупили все билеты на первые три концерта. Четвертый концерт практически по пригласительным – будут диаспора, посольство, друзья и родственники", — сказал Давид Терзян.

Терзян отметил, что очень важно, чтобы артисты выезжали, так как встреча с новым зрителем, новые отзывы публики помогают совершенствоваться.

Абхазский государственный камерный оркестр выступит с гастролями в Москве с 20 по 23 октября и представит зрителям четыре программы.



