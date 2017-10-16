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Народное собрание Республики Абхазия

Депутаты Парламента разработают закон о госслужбе

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (46)
19610

На заседании Парламента Абхазии депутаты рассмотрели постановление о создании рабочей группы по разработке законопроекта о государственной службе республики.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии принял решение создать рабочую группу по разработке закона "О государственной службе" в понедельник 16 октября.

Натали Смыр
© Sputnik / Илона Хварцкия
Смыр о госслужбе Абхазии: закон определил бы статус и зарплату чиновника

Закон о госслужбе должен определить минимальную заработную плату госслужащих согласно бюджету республики с учетом наработанного  стажа и опыта работы. Закон о госслужбе позволит определить статус государственного чиновника, с учетом этого будет определяться доплата к должностному окладу. 

"Закон будет напрямую связан с заработной платой госслужащих. В нашей бюджетной сфере очень сильно разнятся зарплаты. Этот закон даст возможность определить выплаты по заработной плате и доплаты к зарплатам", — пояснила депутат Парламента Натали Смыр.

В ходе обсуждений было принято решение о том, что законопроект "О государственной службе" подготовит рабочая комиссия, которая должна представить Парламенту законопроект к 1 марта 2018 года.

Для разработки закона необходимо определиться с основными понятиями о том, кто является госслужащим, какие критерии оценки их деятельности должны быть, отметила Смыр.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (46)



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