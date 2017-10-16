Омбудсмен Дмитрий Маршан освобожден от должности Парламентом Абхазии

На заседании Народного Cобрания - Парламента Республики Абхазия, которое прошло в понедельник 16 октября, было рассмотрено заявление Уполномоченного по правам человека Дмитрия Маршан об освобождении от занимаемой должности.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Решением депутатов Парламента Абхазии Уполномоченный по правам человека Дмитрий Маршан был освобожден по собственному желанию от занимаемой должности в понедельник 16 октября.

"Правозащитный институт должен быть нейтральным ко всем политическим партиям. Учитывая то, что я не согласен с политикой, которую проводит руководство нашей страны в целом, и которая затрагивает все сферы жизнедеятельности наших граждан, не могу оставаться нейтральным по отношению к этим процессам. Для того чтобы не политизировать этот правозащитный институт, считаю справедливым освободить меня от занимаемой должности", — сказал Дмитрий Маршан, обращаясь к депутатам Народного Собрания.

Маршан также сообщил о финансовых и технических сложностях, с которыми он сталкивался в работе на должности омбудсмена Абхазии и которые, по его словам, разрешились лишь спустя 18 месяцев.

Несмотря на уговоры парламентариев передумать и продолжить работу, Дмитрий Маршан отклонил просьбы и настоятельно попросил одобрить его заявление.

По итогам тайного голосования 19 депутатов проголосовали "за" и 12 — "против". Дмитрий Маршан был освобожден от должности Уполномоченного по правам человека. Два бюллетеня были признаны недействительными.