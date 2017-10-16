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Дмитрия Маршан

Омбудсмен Дмитрий Маршан освобожден от должности Парламентом Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (46)
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На заседании Народного Cобрания - Парламента Республики Абхазия, которое прошло в понедельник 16 октября, было рассмотрено заявление Уполномоченного по правам человека Дмитрия Маршан об освобождении от занимаемой должности.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Решением депутатов Парламента Абхазии Уполномоченный по правам человека Дмитрий Маршан был освобожден по собственному желанию от занимаемой должности в понедельник 16 октября. 

"Правозащитный институт должен быть нейтральным ко всем политическим партиям. Учитывая то, что я не согласен с политикой, которую проводит руководство нашей страны в целом, и которая затрагивает все сферы жизнедеятельности наших граждан, не могу оставаться нейтральным по отношению к этим процессам. Для того чтобы не политизировать этот правозащитный институт, считаю справедливым освободить меня от занимаемой должности", — сказал Дмитрий Маршан, обращаясь к депутатам Народного Собрания. 

Маршан также сообщил о финансовых и технических сложностях, с которыми он сталкивался в работе на должности омбудсмена Абхазии и которые, по его словам, разрешились лишь спустя 18 месяцев.  

Несмотря на уговоры парламентариев передумать и продолжить работу, Дмитрий Маршан отклонил просьбы и настоятельно попросил одобрить его заявление. 

По итогам тайного голосования 19 депутатов проголосовали "за" и  12 — "против".  Дмитрий Маршан был освобожден от должности Уполномоченного по правам человека. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (46)



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