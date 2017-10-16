Горсобрание Сухума выделило 10 млн руб на утилизацию мусора из Гудауты

В связи с необходимостью проведения дополнительных работ по утилизации мусора, поступающего в течение семи месяцев из Гудауты на сухумский полигон, депутаты внесли изменения в бюджет Сухума на 2017 год.

СУХУМ, 16 окт– Sputnik, Амра Амичба. Сухумское Горсобрание выделило 10 миллионов на утилизацию мусора из Гудауты. Такое решение депутаты приняли на очередном заседании Горсобрания.

Депутаты пригласили главу администрации Сухума Адгура Харазия для того, чтобы выяснить, надолго ли сохранится ситуация, при которой за счет столичных налогоплательщиков будет утилизироваться мусор из соседнего района.

"Не могу гарантировать, что через месяц или какое-то время к нам перестанут возить мусор. Мы не можем сказать, чтобы к нам не возили мусор. Проблема есть, и ее надо решать. Семь месяцев назад руководство страны приняло решение ввывозить мусор на сухумскую свалку. Гудаутская свалка, как вы знаете, находится практически у моря. Это мешает курортному сезону не только Гудаутского района, но и всей Абхазии, если мусор загрязняет море", — отметил Харазия.

По словам директора "Спецавтохозяйства" Саида Кур-ипа, необходимо дополнительно произвести работы по устройству восьми котлованов, куда будут складывать мусор.

© Sputnik. Pavel Lisitsyn Мусор из Гудауты вывозят на свалку в Сухуме

"Если продолжим в таком же режиме принимать мусор, то по грубым подсчетам, полигона хватит максимум на пять лет", — заявил он.

Большинством голосов депутаты приняли решение о внесении изменений в бюджет города, и "Спецавтохозяйству" будет выделено 10 миллионов рублей для работ на свалке.

Как пояснил председатель Горсобрания Константин Пилия, это вынужденная мера.

"Если своевременно не проводить на мусоросвалке соответствующие работы, это грозит еще большими проблемами", — сказал он.

Депутаты сухумского Горсобрания выразили надежду, что руководство республики примет меры, и гудаутский мусор перестанут возить в столицу.