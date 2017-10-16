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Открытие арт-пленера Диалог красок в Сухуме

II Российско-абхазский арт-пленэр "Диалог красок" пройдет в Абхазии

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Проводит арт-пленэр "Диалог красок" Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Российско-абхазский арт-пленэр "Диалог красок", открывшийся 16 октября, продлится по 26 октября, сообщила на пресс-конференции гендиректор Дома Москвы Зоя Баутина.

"Сегодня открытие пленэра, мы его проводим уже во второй раз, в прошлом году он у нас прошел очень достойно, на профессиональном уровне. Пленэр объединяет российских и абхазских художников", — отметила она. 

В течение десяти дней в живописных уголках Абхазии народные и заслуженные художники Российской Федерации совместно с представителями Союза художников Абхазии будут писать осенние пейзажи.

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"У нас сформирована программа, восемь дней художники будут только рисовать. Сегодня у нас день встречи, с завтрашнего дня начнутся выезды, сначала художники поедут в Новый Афон. Предусмотрены поездки на озеро Рица, художники будут рисовать старый Сухум, набережную столицы, мы также думаем посетить Ткуарчал, Очамчыру, также планируем рисовать горы в Камане. Задействована очень большая территория, у нас есть возможность посетить эти места", — подчеркнула гендиректор Дома Москвы.

Из России приехали семь художников, вместе с ними в пленэре примут участие и абхазские художники. В рамках пресс-конференции была организована выставка работ участников пленэра, а также работы из личной галереи художника Хуты Авидзба.

"Благодарю вас, что вы приехали на древнюю абхазскую землю, это для нас очень многое значит. Мы все прекрасно понимаем, что в таком тесном общении и совместной работе творчество развивается", — сказал художник Виталий Джения.

Он сообщил, что 25 октября в Центральном выставочном зале будет открыта выставка работ участников II Российско-абхазского арт-пленэра "Диалог красок".

Открытие арт-пленера Диалог красок в Сухуме
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Открытие арт-пленера "Диалог красок" в Сухуме

Народный художник России секретарь Союза художников России Валерий Полотнов отметил, что в Абхазию он приехал впервые.

"На юге я очень мало бывал, в свое время при Советском Союзе я был в Крыму два раза. Сюда я ехал с волнением, при СССР мы знали очень много абхазских художников, которые участвовали во всесоюзных выставках, а здесь получилось так, что по политическим мотивам связь была прервана. Сейчас налаживаются связи, это нас очень радует", — отметил Полотнов.

Абхазия для художника большая находка, ее можно сравнить с жемчужиной, уверен Полотнов и добавил, что по итогам арт-пленэра художники смогут представить замечательные полотно с видами красот Абхазии.

Открытие арт-пленера Диалог красок в Сухуме
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Открытие арт-пленера "Диалог красок" в Сухуме




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