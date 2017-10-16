Увольте: Абхазия осталась без омбудсмена

Дмитрий Маршан, который занимал должность Уполномоченного по правам человека, несмотря на уговоры депутатов Парламента Абхазии, настоял на сложении своих полномочий и объяснил причину ухода.

Sputnik, Бадри Есиава.

Депутатские уговоры

Абхазия осталась без омбудсмена в понедельник 16 октября, после того как депутаты Народного Собрания республики, нехотя, проголосовали за освобождение Дмитрия Маршан от должности Уполномоченного по правам человека, которую он занимал с ноября 2016 года.

Некоторые парламентарии пытались уговорить Маршан не делать этого, и пообещали помочь в решении проблем, с которыми сталкивается в работе правозащитник и его команда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Омбудсмен Дмитрий Маршан освобожден от должности Парламентом Абхазии

Депутат Батал Тапагуа поинтересовался у Маршан тем, кто из руководства республики с ним общался по поводу этого решения.

"После того, как подал заявление о том, чтоб меня освободили от должности, председатель действующего Парламента пригласил к себе. Он заверил меня в том, что окажет помощь в вопросах, которые не удавалось решить. Я благодарен за это поддержку, но после я больше ни с кем не разговаривал, и меня никто не приглашал", — рассказал Дмитрий Маршан.

Несостоятельными назвал приведенные омбудсменом аргументы депутат Парламента Аслан Бжания, но при этом подчеркнул, что Маршан имеет право на свою точку зрения и свободное решение.

"Вопрос финансирования в принципе решается, а мы приложим максимум усилий, чтоб ускорить этот процесс. У вас уже есть определенный опыт работы и, мне кажется, что ваши аргументы несостоятельны в том смысле, что ваши видения не совпадают с исполнительной властью или кого-то еще, хотя конечно это ваше право. Я, как депутат Парламента, прошу вас отозвать свое заявление и остаться на работе", — обратился с просьбой Бжания к Маршан.

С мнением коллег согласилась и Натали Смыр, которая отметила, что не очень хорошо знакома с уполномоченным, но о его опыте и высоком авторитете многое слышала. Она подчеркнула, что репутация, уходящего омбудсмена, идет впереди него и тоже попыталась его остановить.

Коллег поддержал Дмитрий Дбар, который призвал отклонить отставку Маршан с поста Уполномоченного по правам человека.

Дмитрий Маршан поблагодарил парламентариев за их высокое мнение, но настоял на своем.

Причины ухода

Поводов для сложения своих полномочий Дмитрий Маршан назвал несколько. Он рассказал, что на протяжении долгого времени, правозащитный орган сталкивался с множеством финансовых и технических сложностей, а условия работы он сравнил с полевыми.

"Когда мы оказались в полевых условиях, директор Республиканской библиотеки Борис Чолария, к которому мы обратились, предложил нам обустроить один из корпусов библиотеки и разместится там. К лету того же года, по инициативе спикера Парламента Кабмин и Минфин ускорил работу по этим вопросам. К моменту, когда я уже принял решение о том, что больше не могу возглавлять эту организацию, фактически 95процентов технических вопросов были выполнены", — объяснил Маршан.

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Но основным поводом для ухода, по его словам, стало несогласие с политическим курсом руководства страны, это не дает ему сохранять нейтралитет.

"Учитывая то, что я не согласен с политикой, которую проводит руководство нашей страны в целом, и которая затрагивает все сферы жизнедеятельности наших граждан, не могу оставаться нейтральным по отношению к этим процессам. Для того, чтобы не политизировать этот правозащитный институт, считаю справедливым освободить меня от занимаемой должности", — заявил Дмитрий Маршан.

По итогам тайного голосования 19 депутатов проголосовали "за" и 12 — "против". Дмитрий Маршан был освобожден от должности Уполномоченного по правам человека. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Дмитрий Маршан был избран Парламентом Абхазии на должность Уполномоченного по правам человека в Абхазии 22 ноября 2016 года.