Тужба: на чемпионате РФ по шахматам был не просто как игрок

Первенство России среди ветеранов проходило с 29 сентября по 16 октября в Сочи.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в интервью Sputnik рассказал о том, что принял участие в состоявшемся Чемпионате России по шахматам среди ветеранов, проходившем в Сочи, не просто как игрок, но в основном как президент Федерации шахмат Абхазии.

"Все организаторы шахматных турниров съезжаются туда, многие подходят, интересуются, уточняют в какие сроки мы проводим турнир. Многие уже бывали у нас в Гудауте, Сухуме, Очамчыре. Я поехал туда не просто как игрок, но в основном как президент Федерации шахмат Абхазии", — говорит он.

Турнир был разделен на две группы – Высшая лига, в которой принимали участие 30 человек. и Первая лига, в которой было 60 участников.

"Я участвовал в Первой лиге, так как я никогда не был профессионалом, а любитель, но удалось показать неплохой результат, 37 место", — сказал Константин Тужба.

По его признанию, участие в первенстве России по шахматам среди ветеранов — это прежде всего возможность встретиться с руководством Федерации шахмат России, обсудить дальнейшие планы, провести организационную и пропагандистскую работу по продвижению нашего фестиваля "Абхазия OPEN".

В рамках чемпионата была возможность встретиться с представителями шахматных организаций от Владивостока до Калининграда, отметил Тужба.

Константин Тужба рассказал, что на турнире ему посчастливилось встретиться с легендарными советскими шахматистами.

"Это Евгений Васюков, который был неоднократным чемпионом Советского Союза, Юрий Болашов и другие", — сказал Тужба.

По его словам, сейчас идет подготовка участия юных абхазских шахматистов для участия в турнире "Мoscow OPEN".

"Мы обсудили вопрос участия наших детей в турнире, который пройдет в конце января 2018 года. Подготовительная работа ведется, российские коллеги говорили о том, что у нас наверняка большая государственная поддержка, так как не все регионы России могут повезти 20-30 детей на такой чемпионат как "Мoscow OPEN".

Президент Федерации шахмат Абхазии подчеркнул, что участие в чемпионате России по шахматам среди ветеранов было полезно как в спортивном так и в организационном плане.