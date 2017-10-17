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Мадина Бигвава (слева) и Камма Гопия (справа)

Гопия: основная причина нищеты в Абхазии – безработица

© Sputnik.
В Абхазии
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню искоренения нищеты, который отмечается 17 октября.

СУХУМ, 17 окт– Sputnik, Амра Амичба. Безработицу в Абхазии назвала основной причиной нищеты в республике исполнительный директор благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия на пресс-конференции в Sputnik.

"Казалось бы, нищета для абхазского общества — очень грубое слово. Даже если такое есть в семье, это принято было скрывать, проблемы решались внутри семьи. Но существование нашей организации — показатель того, что есть уязвимые слои населения, которых можно назвать, к сожалению, нищими", — подчеркнула Гопия.

По ее словам, невозможно искоренить проблему в многодетных семьях, в семьях, где есть инвалиды, где мать или отец одиночки, без предоставления способа зарабатывать самим деньги, чтобы у них был постоянный доход. Камма Гопия отметила, что сложно искоренить нищету, когда ты им постоянно что-то покупаешь, выделяешь средства на улучшение жилищных условий.

Человек держит кошелёк с деньгами
© Fotolia/ Gourmetphotography
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"Они идут на сезонную работу, собирают мандарины, орехи, но им не хватает заработанных средств. У некоторых есть и свое хозяйство. Часто можно услышать, как можно жить в селе и не прокормить себя и свою семью. Уверяю вас, можно, даже в таких богатых селах, как Дурипш и Лыхны. Люди не покладая рук работают все лето, ухаживают за огородом, плантацией арбузов, например, и так получилось, что урожай не удался. Как им быть?— задается вопросом Камма Гопия. – А если и заработали деньги, расплатились с долгами или решили одну основную проблему, и на этом все закончилось. А дальше не на что жить".

По информации исполнительного директора благотворительной организации, около 300 семей в Очамчырском районе живут за чертой бедности.

"Сейчас мы начали изучать Гудаутский район. Там немного меньше, но попадаются такие случаи, что ужасаешься, неужели в Абхазии возможно так жить", — заметила Гопия.

Всемирный день искоренения нищеты отмечается 17 октября. История проведения Дня борьбы за искоренение нищеты связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.




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