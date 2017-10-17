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Ремонт в АГУ

Юбилей Абхазского госуниверситета отметили в Сухуме

© Sputnik. Сария Кварацхелия
В Абхазии
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На торжественную встречу, посвященную 85-летию Абхазского государственного университета, приехали представители двадцати зарубежных вузов.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественная встреча, посвященная 85-летнему юбилею Абхазского государственного университета, состоялась во вторник в АГУ.

В этом году исполнилось 85 лет Абхазскому государственному университету. На торжество, посвященное этому событию, в главный вуз страны приехали представители различных университетов со всей России, в том числе Северо-Кавказских вузов и Южной Осетии.

Перед началом праздничной встречи участники торжества возложили цветы и поклонились месту, где будет установлен памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Торжественные мероприятия в честь 85-летия АГУ
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Торжественные мероприятия в честь 85-летия АГУ

"Сегодня в нашем университете большой праздник, мы отмечаем свой 85-летний юбилей. В этот день мне особенно приятно приветствовать наших студентов и выпускников, родной коллектив и в первую очередь ветеранов университета", — сказал Алеко Гварамия.

На торжественном событии присутствовали президент республики Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, спикер Парламента Валерий Кварчия, посол России в Абхазии Семен Григорьев, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, министры, депутаты, политические и общественные деятели.

"Разделить наш праздник к нам приехали двадцать делегаций из различных факультетов, представители научных учреждений", — добавил ректор АГУ.

Ректор АГУ Алеко Гварамия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Алеко Гварамия отметил, что на празднование в честь 85-летия АГУ должен приехать и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

"История нашего университета неотделима от истории народа и страны, он берет свое начало с создания в республике первого высшего учебного заведения – Сухумского пединститута", — отметил Гварамия.

Ректор подчеркнул, что в юбилейный год было проведено много значительных мероприятий в АГУ, в том числе были проведены научно-практические конференции, издавались научные труды преподавателей и студентов и многое другое.

С поздравительной речью к собравшимся обратился президент Абхазии Рауль Хаджимба, который по достоинству оценил роль государственного университета.

"Вопрос о необходимости учреждения университета ставился неоднократно видными абхазскими учеными, партийными и государственными деятелями, однако Грузия препятствовала этому, прекрасно осознавая особую значимость университета, телевидения в формировании национального самосознания", — отметил Хаджимба.

В честь 85-летия АГУ президент подписал Указы о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия", ректору МГУ Виктору Садовничеву. Это звание ректор МГУ получил за большой личный вклад в развитие высшего образования в Абхазии, подготовку высококвалифицированных кадров. Также орденов "Ахьд-Апша" III степени удостоились ректор Адыгейского госуниверситета Рашид Кунаков и профессор АГУ Серапион Кишмария.

Школьный выпускной
© Fotolia/ Shock
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Посол России в Абхазии Семен Григорьев, выступая перед участниками торжества, сказал, что университет – неотъемлемый атрибут не только научной, культурной, образовательной, но и политической независимости.

"Уверен, что именно этим руководствовались те деятели национально-освободительного движения Абхазии, которые в 70-е годы боролись за преобразование Сухумского педагогического института в национальный университет", — подчеркнул Григорьев.

Абхазский государственный университет основан постановлением Наркомпроса Абхазии от 4 февраля 1932 года как Агропедагогический институт. В 1933 году был преобразован в Сухумский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. В 1979 году реорганизован в АГУ.

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