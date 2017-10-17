Садовничий: Абхазский госуниверситет - вуз очень хорошего уровня

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский государственный университет — вуз очень хорошего уровня, сказал в своей поздравительной речи в честь 85-летия АГУ ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

"Для меня большая честь приехать в Абхазию в перерыве работы молодежного фестиваля в Сочи. От имени Московского университета, от имени Союза ректоров России хочу вас поздравить, хочу выразить восхищение мужеству, которое вы проявили, сохранив свой родной университет", — подчеркнул ректор МГУ.

Абхазский госуниверситет был не только сохранен, но и смог выйти на качественное развитие, считает он.

"Это, конечно, заслуга всего народа, люди гордились университетом, помогали ему. Я хочу поблагодарить и студентов, для меня было удовольствием принимать на обучение абхазских студентов. Они очень талантливые, старательные, хотят учиться", — сказал Виктор Садовничий.

Ректор АГУ подчеркнул, что он очень гордится тем, что ему выпала честь трудиться с Алеко Гварамия, когда АГУ был принят в Евразийскую ассоциацию университетов.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Юбилей Абхазского госуниверситета отметили в Сухуме

"Это было непросто, в ассоциацию входят сотни университетов, разные мнения. Но мы обеспечили интеграцию вашего университета в наше сообщество. Мы прошли разные годы, но все время служили великой идее", — сказал Садовничий.

Виктор Садовничий рассказал, что ежегодно в МГУ проходит подготовка кадров для Абхазского государственного университета.

"По просьбе руководства вашей республики мы принимаем коллег за счет МГУ, мы всегда старались помогать", — сказал ректор МГУ.

В этом году исполнилось 85 лет Абхазскому государственному университету. На торжество, посвященное этому событию, в главный вуз страны приехали представители различных университетов со всей России, в том числе Северо-Кавказских вузов и Южной Осетии.

В честь 85-летия АГУ президент подписал Указ о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" ректору МГУ Виктору Садовничеву. Это звание ректор МГУ получил за большой личный вклад в развитие высшего образования в Абхазии, подготовку высококвалифицированных кадров.

Абхазский государственный университет основан постановлением Наркомпроса Абхазии от 4 февраля 1932 года как Агропедагогический институт. В 1933 году был преобразован в Сухумский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. В 1979 году реорганизован в АГУ.