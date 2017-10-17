19:26 17 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Мультимедийный круглый стол Исследование космоса: новые задачи, новые проекты

Садовничий: Абхазский госуниверситет - вуз очень хорошего уровня

© Sputnik. Владимир Трефилов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
15830

Торжественные мероприятия в честь 85-летия Абхазского государственного университета прошли 17 октября в Сухуме.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский государственный университет — вуз очень хорошего уровня, сказал в своей поздравительной речи в честь 85-летия АГУ ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

"Для меня большая честь приехать в Абхазию в перерыве работы молодежного фестиваля в Сочи. От имени Московского университета, от имени Союза ректоров России хочу вас поздравить, хочу выразить восхищение мужеству, которое вы проявили, сохранив свой родной университет", — подчеркнул ректор МГУ.

Абхазский госуниверситет был не только сохранен, но и смог выйти на качественное развитие, считает он.

"Это, конечно, заслуга всего народа, люди гордились университетом, помогали ему. Я хочу поблагодарить и студентов, для меня было удовольствием принимать на обучение абхазских студентов. Они очень талантливые, старательные, хотят учиться", — сказал Виктор Садовничий.

Ректор АГУ подчеркнул, что он очень гордится тем, что ему выпала честь трудиться с Алеко Гварамия, когда АГУ был принят в Евразийскую ассоциацию университетов.

Ремонт в АГУ
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Юбилей Абхазского госуниверситета отметили в Сухуме

"Это было непросто, в ассоциацию входят сотни университетов, разные мнения. Но мы обеспечили интеграцию вашего университета в наше сообщество. Мы прошли разные годы, но все время служили великой идее", — сказал Садовничий.

Виктор Садовничий рассказал, что ежегодно в МГУ проходит подготовка кадров для Абхазского государственного университета.

"По просьбе руководства вашей республики мы принимаем коллег за счет МГУ, мы всегда старались помогать", — сказал ректор МГУ.

В этом году исполнилось 85 лет Абхазскому государственному университету. На торжество, посвященное этому событию, в главный вуз страны приехали представители различных университетов со всей России, в том числе Северо-Кавказских вузов и Южной Осетии.

В честь 85-летия АГУ президент подписал Указ о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" ректору МГУ Виктору Садовничеву. Это звание ректор МГУ получил за большой личный вклад в развитие высшего образования в Абхазии, подготовку высококвалифицированных кадров.

Абхазский государственный университет основан постановлением Наркомпроса Абхазии от 4 февраля 1932 года как Агропедагогический институт. В 1933 году был преобразован в Сухумский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. В 1979 году реорганизован в АГУ.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лайма Вайкуле
    Вайкуле вне закона

    Лайму Вайкуле снова уличили в нарушении закона: за выгул собак по пляжу Юрмалы певице может грозить штраф до 700 евро.

  • Президент Финляндии Саули Ниинисте, архивное фото
    Финн неверующий

    Президент Финляндии не верит в угрозу странам Балтии со стороны России: по его словам, такого же мнения придерживаются многие финны.

  • Доллары США
    По уши в кредитах

    Общий государственный долг Молдовы за год увеличился более чем на треть и составил 2,92 миллиарда долларов США.

  • Священник позирует на мотоцикле Фархода Калонова
    По дорогам Таджикистана

    "Ночные волки" совершают мотопробег по Таджикистану: они везут иконы, чтобы передать во все церкви, которые встретятся на их пути.

  • Банки с энергетическими напитками
    Больше ни-ни!

    Депутаты Узбекистана планируют запретить продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет, и их рекламу в дневное время.

  • Кинозал
    Важнейшее из искусств

    В четверг в Таллинне открывается кинофестиваль "Неделя российских фильмов": на суд эстонской публике представят продукты российского кинематографа.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые красивые девушки ВФМС в Сочи
Главный вуз Абхазии: как АГУ отпраздновал свое 85-летие
Главный вуз Абхазии: как АГУ отпраздновал свое 85-летие
Конституционный суд Абхазии
Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia