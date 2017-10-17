Сухум получил инвестиционный паспорт

На подготовку инвестиционного паспорта Сухума ушло около одного года, рассказал на пресс-конференции в АГТРК заместитель главы столичной администрации Леон Кварчия во вторник 17 октября.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Администрация Сухума разработала первый инвестиционный паспорт столицы Абхазии, об этом сообщил на пресс-конференции в АГТРК замглавы администрации Сухума Леон Кварчия во вторник 17 октября.

"Инвестиционный паспорт представляет собой один из элементов инвестполитики органов власти и является инструментом маркетингового продвижения территории. Фактически, это источник необходимой информации для инвестора, который решил реализовать тот или иной бизнес-проект в каком-либо регионе", — сказал Кварчия.

Он добавил, что качественно подготовленный инвестпаспорт – это основа для привлечения внимания бизнессообществ и формирования положительного инвестиционного имиджа страны.

По словам Кварчия, инвестиционный паспорт по сути своей – один из 15 элементов инвестиционного стандарта, разработанного Агентством стратегических инициатив в России. Такой подход привлечения финансовых средств успешно внедряется во многих российских регионах и в примерно такой же форме используется в различных странах мира.

Замглавы Сухума подробно описал, как выглядит инвестиционный паспорт столицы Абхазии, какие разделы в него входят, и какая информация в нем содержится.

"Паспорт Сухума состоит из 11 разделов, в т ом числе приветственного слова главы администрации города, в котором он перечисляет приоритетные направления развития городского хозяйства в соответствии со стратегией социально-экономического развития республики и коротко определяет направления работы администрации, которые способствуют созданию положительного инвестклимата", — отметил Кварчия.

В основную часть паспорта Сухума входит общая характеристика столицы, социальная, коммунальная и инженерная инфраструктуры города, краткое описание отраслей городской экономики, налоговый климат, информация о тарифах на коммунальные услуги и стоимости аренды, покупки и продажи недвижимости в столице.

"Одним из основных условий работы на территории какой-либо страны является возможность изучения нормативно-правовой базы. Здесь мы также собрали всевозможные нормативно-правовые акты местного и республиканского уровня. Все это нужно для того, чтобы инвестор понимал, в каком правовом поле ему придется работать", — сказал Кварчия и добавил, что инвестиционный паспорт Сухума будет юридически закреплен распоряжением главы города, и других правовых актов для его утверждения не требуется.

Кварчия объяснил, что инвестиционный паспорт Сухума — лишь первый пункт из тех 15 элементов инвестиционного стандарта, к реализации которых администрация столицы планирует приступить.

Замглавы Сухума объяснил, что означает понятие инвестиционного стандарта и что в это входит.

"Этот стандарт включает в себя пятнадцать наиболее успешных практик, которые дают подобный эффект. В первую очередь речь идет о разработке программы социально-экономического развития территории, инвестиционной стратегии, наличии специализированного учреждения, которое занимается привлечением инвестиций, возможности прямой связи с руководством региона и о многом другом. Есть такие требования, которые мы можем разработать у себя в городе, и есть те, которые необходимо разрабатывать на республиканском уровне", — подчеркнул Кварчия.

В последний раздел инвестиционного паспорта Сухума, добавил Леон Кварчия, вошла информация о перспективных проектах, находящихся в стадии разработки – это строительство мусороперерабатывающего завода и обустройство городского плавательного бассейна.

На подготовку инвестиционного паспорта Сухума ушло около одного года.