Двести картин за неделю: итоги арт-пленэра подвели в Сухуме

В Центральном выставочном зале в Сухуме подвели итоги ежегодного арт-пленэра "Краски осени Абхазии – 2017", который проходил в республике с 10 по 17 октября.

СУХУМ, 17 окт– Sputnik, Амра Амичба. Выставка двухсот лучших картин участников V Международного арт-пленэра открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме 17 октября.

Около 60 художников – преподавателей российских и абхазских вузов, студентов художественных факультетов Абхазии – творили в течение недели в самых красивых местах республики.

"Если раньше наш пленэр проходил в Сухуме и его окрестностях, то в этом году мы побывали в ряде абхазских сел. Начали с посещения Бедийского храма, потом посетили дом-музей Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в селе Члоу, художники запечатлели знаменитый Лаганиаху, воспетый классиком в произведениях", — рассказал руководитель отделения искусств АГУ Нугзар Логуа.

Профессор кафедры живописи Чувашского педагогического университета, Народный художник Чувашии, член Союза художников России Анатолий Данилов заметил, что впору вводить в современное искусствознание новый жанр под названием пленэр.

"Это особый вид жанра, где создаются вещи уникальные, экспрессивные, быстро, ограниченно во времени, технологично, темпераментно, в любых погодных ситуациях вне зависимости от прогноза погоды, который всегда прокалывается почему-то, — с улыбкой сказал Данилов. – Пленэр заслужил право быть отдельным видом искусства".

Анатолий Данилов поблагодарил всех участников за уникальность подхода к выполнению представленных на выставке работ.

© Sputnik. Амра Амичба Итоги арт-пленэра подвели в Сухуме

Член Союза педагогов-художников, руководитель изостудии "Перспектива" Наталья Яковлева участвует в абхазских пленэрах уже третий раз.

"Когда я в прошлом году уезжала с пленэра, думала, что лучше уже не может быть. А в этом году я поняла, что может быть еще лучше. Нынешний пленэр интересен тем, что нам показали такие уголки Абхазии, которые не видят большинство туристов. Вы поделились с нами своей Абхазией. Удивительные места, которые вдохновили нас на эти работы", — призналась она.

Яковлева выделили работы местных юных художников.

"Не только мы их учим, но и они нас учат. У ваших студентов такое интересное видение композиции, техники. Это здорово, я рада, что у вас такие студенты.

Художник из Швейцарии Марсель Блэуер, который в день открытия пленэра обещал выучить в течение семи дней русский и абхазский языки, приветствовал собравшихся на абхазском.

"Итабуп (абх. — спасибо)!" — произнес Блуэр и затем через переводчика поблагодарил всех за плодотворную работу на V Международном арт-пленэре "Краски осени Абхазии – 2017". Из написанных им картин три попали на итоговую выставку в ЦВЗ в Сухуме.

Идейный вдохновитель Международного арт-пленэра Нугзар Логуа отметил, что смысловая нагрузка проводимого мероприятия очень глубока.

"Зарубежные художники, вдохновляясь нашей природой, пишут картины, которые затем развезут по всему миру. Таким образом, об Абхазии узнает еще больше людей", — сказал Логуа.

Картины участников V Международного арт-пленэра "Краски осени Абхазии – 2017" будут выставлены в Центральном выставочном зале в Сухуме в течение недели.