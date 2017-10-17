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Найденное в горах Абхазии тело неопознанного мужчины доставлено в Сухум

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Тело неизвестного мужчины было обнаружено в четырех километрах от дороги Верхнего Келасура в воскресенье 15 октября.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Обнаруженное в Верхнем Келасуре неопознанное тело мужчины доставлено в Сухум для генетической экспертизы, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Тело 15 октября обнаружил случайный прохожий в горах. Спасатели МЧС республики доставили тело в Сухумский морг 16 октября. 

Проведением экспертизы и иных процессуальных действий будет заниматься прокуратура Сухумского района, пояснили в МЧС.

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Пресс-служба МЧС
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По словам спасателей, останки сильно разложились и без проведения экспертизы ДНК опознание будет невозможным.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния предположил, что найденное тело, возможно, принадлежит пропавшему туристу Андрею Лихачеву

Квициния добавил, что место, где были обнаружены останки, глухое, и от него до ближайшей дороги было около четырех километров.

Пропавший в горах Абхазии российский турист Андрей Лихачев приехал в республику 9 июля. Он планировал совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти Лихачев, составляет около 150 километров. МЧС республики начало поиски российского туриста 26 июля.





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