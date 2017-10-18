Бесплатно в поликлиниках и больницах: где сделать прививку от гриппа

Читатели Sputnik Елена Боговая и Димона Амичба спрашивают: производится ли вакцинация от гриппа за счет государства, и где ее пройти взрослым?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказала главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, по программе Минздрава Абхазии вакцинация от гриппа проводится населению республики совершенно бесплатно в пунктах вакцинации при центральных районных больницах и поликлиниках.

"Например, в городе Сухум детям до 14 лет детскую вакцину от гриппа будут делать в Детской поликлинике, а взрослым в поликлинике для взрослых. В любое время в часы работы поликлиник можно обращаться и вакцинироваться бесплатно, — отметила Скорик. – В Гулрыпше это будет в госпитале. По районам республики при центральных районных больницах".

По ее словам, противопоказания к вакцине минимальны – если у человека есть аллергия на куриный белок и на медицинские лекарственные препараты.

"Перед вакцинацией врач или фельдшер проводит осмотр термометрией. Вакцина рекомендована лицам пожилого возраста и детского, то есть тому контингенту, который имунно не защищен. Специально для профилактических целей делается вакцина, чтобы дети и пожилые были застрахованы, не заболели, и не было осложнений от гриппозной инфекции. Всех остальных – это декретированная группа, в которую входят медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, ГТК, Минобороны – тех, кто больше всего контактирует с людьми, мы будем просто заставлять в обязательном порядке вакцинироваться. А всем остальным – по желанию. Но я бы, конечно, рекомендовала всем. Потому что вакцина очень хорошая, не имеет противопоказаний практически никаких", — заверила Скорик.

О начале вакцинации от вируса гриппа в республике 17 октября сообщила врач-педиатр Ада Абухба. По ее словам, чтобы в республике была достаточная иммунологическая прослойка и не было эпидемии гриппа, вакцинацию обязательно должны пройти дети с пятимесячного возраста, подростки и взрослые.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.



