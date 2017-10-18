15:32 18 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Медицинский работник делает укол

Бесплатно в поликлиниках и больницах: где сделать прививку от гриппа

© Sputnik. Александр Кондратюк
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ok, Sputnik! (51)
97 0 0

В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Читатели Sputnik Елена Боговая и Димона Амичба спрашивают: производится ли вакцинация от гриппа за счет государства, и где ее пройти взрослым?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия:  Как рассказала главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, по программе Минздрава Абхазии вакцинация от гриппа проводится населению республики совершенно бесплатно в пунктах вакцинации при центральных районных больницах и поликлиниках.

"Например, в городе Сухум детям до 14 лет детскую вакцину от гриппа будут делать в Детской поликлинике, а взрослым в поликлинике для взрослых. В любое время в часы работы поликлиник можно обращаться и вакцинироваться бесплатно, — отметила Скорик. – В Гулрыпше это будет в госпитале. По районам республики при центральных районных больницах".

По ее словам, противопоказания к вакцине минимальны – если у человека есть аллергия на куриный белок и на медицинские лекарственные препараты. 

Шприц и ампула в руках медика
© Fotolia/ BillionPhotos.com
Вакцинация от гриппа началась в Абхазии

"Перед вакцинацией врач или фельдшер проводит осмотр термометрией. Вакцина рекомендована лицам пожилого возраста и детского, то есть тому контингенту, который имунно не защищен. Специально для профилактических целей делается вакцина, чтобы дети и пожилые были застрахованы, не заболели, и не было осложнений от гриппозной инфекции. Всех остальных – это декретированная группа, в которую входят медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, ГТК, Минобороны – тех, кто больше всего контактирует с людьми, мы будем просто заставлять в обязательном порядке вакцинироваться. А всем остальным – по желанию. Но я бы, конечно, рекомендовала всем. Потому что вакцина очень хорошая, не имеет противопоказаний практически никаких", — заверила Скорик. 

О начале вакцинации от вируса гриппа в республике 17 октября сообщила врач-педиатр Ада Абухба. По ее словам, чтобы в республике была достаточная иммунологическая прослойка и не было эпидемии гриппа, вакцинацию обязательно должны пройти дети с пятимесячного возраста, подростки и взрослые. 

Ok, Sputnik                                                                                                  

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания. 


Темы:
Ok, Sputnik! (51)

По теме

Вакцинация детей в Абхазии: подробности



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Следственный изолятор
    Домой в тюрьму

    Более двадцати граждан Южной Осетии, осужденных на территории России, ходатайствовали о переводе в республику для дальнейшего отбывания наказания.

  • Помидоры, фото из архива
    Синьор помидор

    Министр экономики Азербайджана уверяет, что разговоры о реэкспорте в Россию турецких томатов не соответствуют действительности.

  • Такси
    Такси смерти

    Гражданин Армении, занимавшийся частным извозом в Москве, арестован на полтора месяца по обвинению в отравлении пассажиров.

  • Архивное фото портфеля
    Я ухожу!

    Внук президента Казахстана Айсултан Назарбаев подал заявление и был освобожден от занимаемой должности вице-президента Федерации футбола.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Был не прав!

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что, наверное, был не прав, когда эмоционально говорил о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.

  • Министр обороны Беларуси Андрей Равков в парламенте
    Гарант стабильности

    Региональная группировка войск Беларуси и России является гарантом стабильности в Европе, заявил глава белорусского оборонного ведомства.

  • На границе Латвии и России
    Дорогая моя граница

    Латвия с 2017 по 2020 год направит более 31 миллиона евро на укрепление границ с Россией и Беларусью.

  • Музей жертв геноцида в Вильнюсе, архивное фото
    Рассекреченный архив

    В Литве начали публиковать агентурные сообщения агентов КГБ, занимавшихся разведкой в литовских эмигрантских организациях.

  • Президент Игорь Додон
    Я это вам не подпишу!

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет декрет о назначении Евгения Стурзы министром обороны, даже несмотря на решение Конституционного суда.

  • ЛГБТ-сообщества, архивное фото
    Гей-учет

    Силовики Таджикистана составили список более чем из 300 лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, которых взяли на оперативный учет.

  • Рамзан Кадыров и жительница Бухары
    Долгая дорога домой

    Рамзан Кадыров пообещал привезти в Грозный высланную в Узбекистан в 50-х годах прошлого века пожилую чеченку, которую он встретил в Бухаре.

  • Тюрьма. Иллюстративное фото
    По прозвищу "Тварь"

    В Эстонии из тюрьмы могут освободить насильника, на счету которого с десяток детей, младшему из которых не было и пяти лет.

  • Следственный изолятор
    Домой в тюрьму

    Более двадцати граждан Южной Осетии, осужденных на территории России, ходатайствовали о переводе в республику для дальнейшего отбывания наказания.

  • Помидоры, фото из архива
    Синьор помидор

    Министр экономики Азербайджана уверяет, что разговоры о реэкспорте в Россию турецких томатов не соответствуют действительности.

  • Такси
    Такси смерти

    Гражданин Армении, занимавшийся частным извозом в Москве, арестован на полтора месяца по обвинению в отравлении пассажиров.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые красивые девушки ВФМС в Сочи
Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура
Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура
Конституционный суд Абхазии
Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia