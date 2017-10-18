"Ревизор" в Сухуме: режиссер Тимошенко о премьере в РУСДРАМе

26 октября в РУСДРАМе имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля "Ревизор" Андрея Тимошенко. Это уже второй спектакль современного российского режиссера, которым открываются театральные сезоны в Русдраме.

Режиссер Андрей Тимошенко рассказал корреспонденту Sputnik том, как артисты готовятся к премьере, и чего ожидать абхазскому зрителю.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Спектакль "Ревизор" впервые ставят на сцене РУСДРАМа, репетировать артисты начали еще в августе. Уже три месяца практически без выходных труппа готовится к премьере.

По мнению режиссера Андрея Тимошенко, постановка "Ревизора" – значимое событие для абхазского театрального искусства.

"Спектакль уникален тем, что театр РУСДРАМа впервые за последние годы соприкасается с русской классикой. Здесь одновременно сочетаются определенная ответственность, сложность и удовольствие", – поясняет Тимошенко.

Пьеса Гоголя написана хорошим, простым языком, и форма подачи спектакля в РУСДРАМе, как рассказал Тимошенко, будет современной, яркой и неожиданной.

"Пьеса написана хорошим языком, и мне хотелось бы, чтобы эту очень простую историю мы рассказали очень доступно. Я думаю, это необычный спектакль театра РУСДРАМа и необычная работа для актеров. Потому что они впервые сталкиваются с таким материалом. Очень современная пьеса, мы хохочем на репетициях. Я думаю, что зритель, который придет, будет очень приятно удивлен такой новой ступенью развития театра", — надеется режиссер.

"Ревизор" режиссера Тимошенко – масштабная постановка с декорациями, костюмами, но абсолютно не "нафталинно-тухлая", современная, интересная и очень смешная.

"Будем удивлять масштабом, глубиной образов, необычностью всей постановки, хотя в чем-то сохранился традиционный подход. Современность спектакля, конечно же, отражается во всем, потому что мы переосмысляем в современном мире вот эту историю. И мы хотим, чтобы она была понятна современному зрителю", – рассказывает постановщик "Ревизора".

© Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка к спектаклю Ревизор в РУСДРАМе

В духе Гоголя

По словам Тимошенко, в пьесе не будет радикально современных костюмов.

Костюмы делает замечательная художница Ирина Титоренко из Москвы. Они сохранили дух времени. С этой точки зрения спектакль абсолютно традиционен.

"Например, оперу можно поставить в современных костюмах. Очень часто там переодеваются в современные костюмы и играют античные истории. У нас же эпоха переосмыслена, но в современном решении: функциональные, неожиданные какие-то переодевания. Декорация тоже как бы традиционная, но она очень неожиданная, масштабная… Не могу я открывать все секреты. На премьере можно все увидеть своими глазами, – интригует режиссер и следующим же предложением раскрывает интригу. – Мне кажется, что декорации традиционные, хотя, конечно же, это не традиционно, потому что все гипертрофировано, все, как в театре, преувеличено".

© Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка к спектаклю Ревизор в РУСДРАМе

Праздник для абхазского зрителя

Андрей Тимошенко пояснил, что в постановке спектакля он не ставил себе целью подстраиваться под абхазского зрителя.

"Всегда, когда приезжают, например, в Россию заграничные актеры, они играют на иностранном языке, но очень любят вставлять какие-то фразы на русском языке. И зритель, конечно, радуется такому узнаванию. Мы не пошли таким путем, потому что, мне кажется, это немножко такой популистско-дешевый ход. Пьеса настолько актуальна и узнаваема, что не надо вносить какие-то узнаваемые абхазскому уху названия", – считает постановщик.

Но, несмотря на это, Тимошенко на своей премьерной постановке обещает зрителям праздник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения, Роберт Джопуа Падали люди и апельсины: "Рождество в доме Купьелло"

"Для зрителя встреча с театром – это всегда праздник. Я убежденный вахтанговец, а Вахтангов декларировал театр-праздник. Я думаю, что зритель всегда получает удовольствие от встречи с театром, от игры артистов. Поэтому это всегда должно быть такое фееричное дело, если даже это серьезный спектакль. Я думаю, что зритель не будет разочарован", – говорит он.

Режиссер Андрей Тимошенко надеется, что премьерный спектакль понравится абхазскому зрителю.

"Мои ожидания как режиссера – найти общий язык со зрителем. Потому что я являюсь таким проводником, толмачом. Я думаю, что абхазского зрителя я почувствовал еще на той постановке "Рождество в доме Купьелло". Надеюсь, что в этом спектакле контакт тоже произойдет", – рассказывает режиссер.

Режиссер из Архангельска Андрей Тимошенко впервые поставил спектакль в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера осенью 2016 года. "Ревизор" – вторая постановка Тимошенко на абхазской сцене, которой 26 октября откроется 37 театральный сезон в РУСДРАМе.