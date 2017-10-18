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Адвокаты отца убитой девочки: приговор Кешишяну – судебная ошибка

© Sputnik.
В Абхазии
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Верховный суд Абхазии 3 июля 2017 года приговорил Амбарцума Кешишяна к 20 годам колонии строгого режима за организацию похищения собственной дочери и ее убийство.

СУХУМ, 18 окт– Sputnik, Амра Амичба. Ошибкой судебной системы Абхазии назвали адвокаты приговор Амбарцуму Кешишяну, отцу изнасилованной и убитой Вержине Сурменелян, на пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ в среду 18 октября.

"Досудебное следствие Генеральной прокуратурой проводилось с обвинительным уклоном. Это видно из действий и бездействия следствия, — считает адвокат осужденного Игорь Скнарин. – Обвинение построено на показаниях осужденного Михаила Буряка, который три раз менял свои показания".

Также адвокат заявил, что в суд не вызвали важных, по его мнению, свидетелей.

"Показания важного свидетеля разбили бы в пух и прах обвинения в отношении моего подзащитного, — отметил Скнарин. – Свидетель опроверг бы версию Буряка, что познакомился с Кешишяном в тюрьме".

Заседание суда
© Sputnik.
Амбарцум Кешещян приговорен к 20 годам за убийство дочери

По словам адвоката, детализация телефонных звонков в день преступления свидетельствует, что неоднократных звонков между отцом убитой девочки Амбарцумом Кешишяном и Михаилом Буряком не было, как это утверждает последний.

"Упущения следствия привели к неадекватному приговору", — уверен Игорь Скнарин.

Адвокат Инга Габилаиа, которой суд объявил отвод по ходатайству стороны обвинения, заявила, что с самого начала чувствовалось предвзятое отношение к потерпевшей стороне — к родителям убитой девочки.

"Я испытала недоумение и легкий шок, когда в ходе разбирательства потерпевшая сторона превратились из потерпевших в обвиняемых. Считаю приговор суда незаконным и необоснованным, — настаивает Габилаиа. – Материалы дела не подтверждают вину Кешишяна. Я уже не адвокат осужденного, но читаю комментарии в социальных сетях, болею душой, они коробят и вызывают недоумение".

Габлая рассказала еще про одного, по ее словам, важного свидетеля, которого не вызвали в суд.

"Девочка ходила на брейк-данс. И отпечатки 17-летнего парня, который также посещал танцы, были обнаружены на месте убийства Вержине Сурменелян. Следствие опрашивало многих людей и брало отпечатки у круга лиц, с которыми была знакома убитая. Экспертиза установила идентичность отпечатков парня. Однако повторная экспертиза, проведенная за пределами Абхазии, выявила ошибку. Это впервые в моей практике, чтобы эксперт ошибся в таком вопросе, так как дактилоскопия достаточно точная процедура", — заметила Инга Габилаиа.

Адвокат Карина Гервокян огласила позицию жены осужденного Амбарцума Кешишяна.

Весы Фемиды, судейский молоток и юридическая литература
© Fotolia/ Izzetugutmen
Генпрокуратура просит пожизненное заключение отцу убитой Вержинэ Сурменелян

"Жена верит, что муж невиновен. Она рассказала, что более заботливого отца найти сложно. Мать много работала, и за детьми часто смотрел отец. Со слов Жанны, дети скучают по отцу, спрашивают, где он. Им до сих пор ничего не сказали", — подчеркнула защитница.

Адвокаты рассказали, так как кассационная жалоба была отклонена, остается еще один шанс на повторное рассмотрение дела – надзор.

"Наша цель — не скостить срок, а оправдать Амбарцума Кешишяна. Даже если ему дадут год, обвинение в таком страшном преступлении — изнасиловании и убийстве родной дочери — останется. Хотелось бы, чтобы были более очевидные доказательства, а не притянутые за уши. Вы понимаете, если бы он был виновен в том, в чем его обвиняет, до приговора дело бы не дошло, родственники сами расправились бы с ним", — сказала адвокат.

Верховный суд Абхазии 3 июля 2017 года приговорил Амбарцума Кешишяна к 20-ти годам колонии строгого режима за организацию похищения собственной дочери и ее убийство. Этим же приговором признан виновным и осужден к 19 годам лишения свободы Михаил Буряк, который с приговором согласился, и не обжаловал его в установленный законом срок.

Тело Вержине Сурменелян 2 декабря 2013 года с резаными ранами шеи и с признаками изнасилования было обнаружено в заброшенном доме в селе Гумиста Сухумского района. 

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда 10 октября 2017 года отклонила жалобу осужденного Амбарцума Кешишян, который просил прекратить уголовное преследование в его отношении в виду того, что обвинение построенное на показаниях одного лица, и недостаточное с учетом личности Михаила Буряка. 




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